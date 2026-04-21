Tim Cook geht: Macht John Ternus Apple jetzt zur Gaming-Plattform?

Hardware-Experte John Ternus wird Anfang September 2026 neuer CEO von Apple und löst Tim Cook nach 15 Jahren ab. Für Gamer signalisiert dieser Wechsel eine strategische Verschiebung, da Ternus als treibende Kraft hinter der M-Chip-Architektur und der Gaming-Hardware gilt.

John Ternus, bisheriger Hardware-Chef bei Apple, übernimmt im September 2026 den Posten des CEO vom 65-jährigen Tim Cook, der in den Verwaltungsrat wechselt. Während Cook das Unternehmen zum wertvollsten Konzern der Welt formte, steht Ternus für die technische Evolution, die Apple zuletzt verstärkt in Richtung AAA-Gaming und High-End-Performance gerückt hat.

Hardware-Fokus verdrängt Diplomatie

Der Wechsel markiert das Ende der Ära Cook, die vor allem durch logistische Perfektion und politische Gratwanderungen geprägt war. Ternus hingegen ist Ingenieur durch und durch. Er verantwortete zuletzt die Entwicklung der AirPods sowie die Skalierung der Apple-Silicon-Chips. Sein Aufstieg markiert eine neue Ära: Apple definiert sich künftig wieder stärker über die technische Überlegenheit seiner Hardware als über reine Dienstleistungs-Ökosysteme.

In der Folge rückt auch Johny Srouji, der Architekt der hauseigenen Prozessoren, weiter auf und übernimmt die Leitung der gesamten Hardware-Sparte. Diese personelle Konstellation zementiert Apples Unabhängigkeit von Drittanbietern wie Intel und stärkt die vertikale Integration von Hardware und Software.

Gaming als neuer Kernpfeiler der Strategie

Für die Gaming-Community ist Ternus die entscheidende Personalie. Unter seiner Führung im Hardware-Ressort wurden das Game Porting Toolkit und die hardwarebeschleunigte Raytracing-Unterstützung in den M-Chips eingeführt. Während Gaming unter Cook oft wie ein profitables Nebenprodukt von Apple Arcade wirkte, ist Ternus tief in der Architektur verwurzelt, die Apple-Geräte theoretisch zu Konkurrenten für dedizierte Gaming-Hardware macht.

M-Chip-Architektur: Ternus forcierte die Leistungssprünge, die native Ports von Titeln wie Resident Evil oder Death Stranding auf dem iPhone und Mac überhaupt erst ermöglichten.

Ternus forcierte die Leistungssprünge, die native Ports von Titeln wie Resident Evil oder Death Stranding auf dem iPhone und Mac überhaupt erst ermöglichten. Vision Pro: Als Mitentwickler des Headsets steht er für den Versuch, Spatial Gaming als neues Segment zu etablieren.

Als Mitentwickler des Headsets steht er für den Versuch, Spatial Gaming als neues Segment zu etablieren. Controller-Integration: Die verbesserte Unterstützung von DualSense- und Xbox-Controllern in macOS und iOS fiel in seine Amtszeit als Hardware-Chef.

Vergleicht man die Ären, so war Steve Jobs der Visionär und Tim Cook der Verwalter und Skalierer. Ternus muss nun beweisen, dass er die technologische Basis nutzen kann, um Apple als ernstzunehmende Kraft im Gaming-Sektor zu etablieren. Die Infrastruktur ist durch die einheitliche Chip-Architektur über iPhone, iPad und Mac hinweg vorhanden. Was bisher fehlte, war das klare Bekenntnis der Konzernspitze, Gaming nicht nur als App-Store-Einnahmequelle, sondern als Hardware-Treiber zu verstehen.

Der Abgang von Tim Cook ist für die Finanzwelt eine Zäsur, für Spieler aber eine Chance. Mit John Ternus rückt ein Mann an die Spitze, der die Hardware-Limits und die Architektur der Chips in- und auswendig kennt. Es ist wahrscheinlich, dass Apple unter seiner Führung den Druck auf den Gaming-Markt erhöht und die Integration von AAA-Titeln aggressiver vorantreibt. Die Frage bleibt: Kann Ternus die Entwickler-Studios endlich davon überzeugen, den Mac und das iPhone als primäre Gaming-Plattformen zu behandeln?