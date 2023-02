Tin Hearts – Puzzle-Adventure für PS VR2 erscheint im Sommer

„Tin Hearts nimmt die Spieler mit auf eine magische Reise, auf der sie Zinnsoldaten durch eine Reihe von Rätseln führen, während die nachdenklich stimmende Geschichte langsam Schicht für Schicht freigelegt wird. Mit dem Sprung in VR können sich die Spieler buchstäblich in das Erlebnis hineinversetzen“, so Kostas Zarifis, Geschäftsführer von Rogue Sun. „Wir sind stolz, bestätigen zu können, dass Tin Hearts für PSVR2, Meta Quest 2 und PC VR erscheinen wird und eine einzigartig immersive Perspektive auf diese charmante viktorianische Welt bietet.“

Tin Hearts lässt die Spieler vollständig in diese wunderschöne Welt eintauchen. Darin steuern, berühren und fühlen die Spielmechanik und bewegen sich physisch durch die Umgebungen des viktorianischen Universums in einer alternativen Zeitlinie voller nostalgischer Wärme und wohligem Charme.

What do you think?