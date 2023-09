Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh erscheint im November

Microids und der Entwickler Pendulo Studios haben das Release-Datum von Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh für den 07. November bestätigt. Das Adventure wird auch als Collector’s Edition erhältlich sein.

In Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh erleben der berühmte Reporter und sein treuer Begleiter Struppi außergewöhnliche Abenteuer. Nachdem sie auf einer Kreuzfahrt durch das Mittelmeer Professor Sarkophag begegnet sind, machen sie sich auf die Suche nach dem Grab des Pharaos Kih-Oskh. Doch welche dunklen Geheimnisse birgt das Grabmal? Auf ihrer Reise von Ägypten nach Indien und durch Arabien kommen Tim und Struppi schließlich einem gigantischen Drogenhandelsnetz im gesamten Orient auf die Spur.

Mit all den Facetten des Tintin-Universums und einer Geschichte voller Wendungen, die Teil von Hergés großem kreativen Vermächtnis sind, erkundet Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh das Herz eines mysteriösen Ägyptens und anderer Länder von unendlicher Schönheit.

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh kombiniert die besten Elemente von Abenteuerspielen und Detektivspielen und lädt den Spieler ein, in die Rolle eines Detektivs/Reporters zu schlüpfen: Man begibt sich auf eine spannende Suche, muss Hinweise finden und Rätsel lösen – dies mithilfe von Ermittlungsdialogen, die mit Videosequenzen angereichert sind, Infiltrationsphasen und sogar Verfolgungsjagden im Flugzeug oder Auto. Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh bietet damit ein einzigartiges und innovatives Gameplay, das es jedem ermöglicht, das Abenteuer wie ein echter Reporter zu erleben.

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh Collector’s Edition

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh wird auch als Collector’s Edition verfügbar sein, die einige Limited Edition Inhalte, ein Steelbook, Postkarten ein Notizbuch und eine Statue enthält.

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh ist ab dem 07. November erhältlich.