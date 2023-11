Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh – Launch-Trailer zum Nostalgie-Adventure

Ab heute ist nostalgische Adventure Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh erhältlich, zu dem Entwickler Pendulo Studios einen stimmigen Launch-Trailer zeigt, vollgepackt mit Adventure-Vibes.

Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh wurde von Tintinimaginatio und Microids gemeinsam produziert und vom spanischen Studio Pendulo Studios entwickelt, einem Pionier im Bereich Abenteuerspiele seit fast 30 Jahren.

Im Spiel werden der berühmte Reporter und sein treuer Begleiter Snowy außergewöhnliche Abenteuer erleben. Nachdem er Professor Sarkophag während einer Kreuzfahrt durch das Mittelmeer getroffen hat, macht er sich auf die Suche nach dem Grab des Pharaos Kih-Oskh. Welche dunklen Geheimnisse verbergen sich im Grab? Von Ägypten nach Indien und über Arabien werden Tim und Struppi und Snowy ein gigantisches Drogenhandelsnetzwerk im gesamten Osten untersuchen.

Mit allen Facetten des Tintin-Universums und einer Geschichte voller Wendungen, die Teil von Hergés großem kreativem Erbe sind, lässt Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh den Spieler in das Herz eines geheimnisvollen Ägyptens und anderer Länder von unendlicher Schönheit eintauchen.

Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh – Collector’s Edition

Dazu vereint man die besten Elemente von Abenteuer- und Ermittlungsspielen und lädt den Spieler ein, sich als Ermittler/Reporter zu verkleiden: Suchen, infiltrieren, um Hinweise zu finden und Rätsel mithilfe von Ermittlungsdialogen zu lösen. Infiltrationsphasen oder sogar Verfolgungsjagden mit Flugzeugen oder Autos werden zudem mit aufwendigen Videosequenzen angereichert. Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh bietet so ein einzigartiges und innovatives Gameplay, das es jedem ermöglicht, das Abenteuer wie ein echter Reporter zu erleben.

Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh ist sowohl als Limited Edition sowie als Collector’s Edition erhältlich, die zusätzlich Postkarten, ein Steelbook, ein Artbook, eine Figur und mehr enthalten. Diese gibt es bei Amazon.de.