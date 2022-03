Tiny Tina’s Wonderlands überzeugt in ersten Testwertungen

Neben Ghostwire Tokyo steht mit Tiny Tina’s Wonderlands ein weiterer Blockbuster-Release in dieser Woche an, der sich offenbar sehen lassen kann.

Erste Testwertungen versprechen jedenfalls einen riesen Spaß mit dem Spin-Off, das im Borderlands-Universum angesiedelt ist. Hier lassen sich diesmal eigene Charaktere kreieren und an mehrere Klassen anpassen. Zudem verspricht man völlig verrückte Dinge wie Drachen, Raketenwerfer und Dinge, die man einfach in die Luft jagen kann.

Den Testern gefällt es jedenfalls, die teils mit sehr hohen Wertungen um sich werfen. Die GameInformer schreibt zum Beispiel:

„Wonderlands ist von Anfang bis Ende optimistisch, macht Spaß und bietet ein lohnendes Abenteuer voller alberner Charaktere, fantasievoller Bosse und einem großartigen Gefühl der Eigenverantwortung für seinen Charakter. Selbst mit einem der beliebtesten Charaktere von Borderlands an der Spitze fühlt sich diese Erfahrung wie der Beginn von etwas Neuem an: ein seltener Ableger einer bestehenden Serie, die genauso viel Aufmerksamkeit verdient.“

Im mittleren Bereich der Wertungen ergänzt GameSpot:

Während EGM am unteren Ende schreibt:

„Das Beste und Schlimmste an Tiny Tina’s Wonderlands ist, dass es sich wie ein weiteres Borderlands-Spiel anfühlt. Das Shooter-Gameplay ist so straff und reaktionsschnell wie immer, die Waffen machen Spaß und das Schreiben ist eine deutliche Verbesserung gegenüber Borderlands 3. Die Charaktere stehen wieder einmal im Mittelpunkt der Komödie des Spiels und die Leistungen sind großartig. Da es sich hier jedoch eher um Borderlands handelt, bleiben viele der gleichen Ärgernisse mit der Serie bestehen, insbesondere wenn es um die Bestandsverwaltung und die schiere Menge an bedeutungsloser Beute geht.“