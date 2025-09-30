Titan Quest II: Northern Beaches – Ein erster Blick auf das neue Early-Access-Kapitel

Nach dem erfolgreichen Start von Titan Quest II liefert THQ Nordic jetzt das nächste Early-Access-Update: die Northern Beaches. Dieses neue Kapitel erweitert nicht nur die Spielwelt, sondern bringt auch eine ganze Reihe an Gameplay-Verbesserungen, neuen Feinden und Skills, die Fans aufhorchen lassen sollten.

Wer bereit ist, die Küstenregion zu erkunden, trifft auf Ichthians, die legendäre Bedrohung der lokalen Bevölkerung, sowie auf drei herausfordernde Bosse – darunter der beeindruckende King of Tides.

Neue Feinde, neue Herausforderungen

Die Northern Beaches sind kein Spaziergang. Neben klassischen Gegnern begegnet ihr hier auch den Ichum Bruisers – kräftige, aber untrainierte Krieger, die in Gruppen besonders gefährlich werden. Schatten ertrunkener Matrosen treiben die Küsten entlang und sorgen für zusätzliche Spannung. Das Update legt großen Wert auf abwechslungsreiche Kämpfe: Große Gruppen von Gegnern lassen sich besonders effektiv mit Area-of-Effect-Fähigkeiten bekämpfen, während erfahrenere Kommandeure taktisches Vorgehen erfordern.

Jede Mastery hat neue Fertigkeiten erhalten. Kältemagier können mit Frostbite, Cold Snap und Frost Explosion Gegner einfrieren und kontrolliert explodieren lassen, eine Spielmechanik, die strategische Tiefe bietet und das Schlachtfeld dynamisch verändert. Erd-Fertigkeiten erhalten ebenfalls frischen Schwung: Mit Stone Form, Volcanic Eruption und Earthquake lassen sich massive Schadenskombos entfesseln, während man gleichzeitig Schutz genießt. Wer den Nahkampf bevorzugt, kann mit der neuen Valor-Fähigkeit in Kombination mit Heavy Attack und passenden Modifikatoren heftige Schadenstöße austeilen – allerdings nicht ohne Risiko für den eigenen Charakter.

Bosskämpfe und Geheimnisse

Das Highlight der Northern Beaches ist zweifellos der King of Tides, der mit seinem magischen Dreizack und gewaltigen Ausmaßen zu beeindrucken weiß. Taktisches Ausweichen wird hier belohnt, während die richtige Nutzung von Skills wie Frost Explosion oder Earthquake entscheidend sein kann. Abseits der großen Konfrontationen lohnt sich das Erkunden der Küstenregion: Rätsel, versteckte Schätze und kleine Überraschungen warten in den Ecken der Northern Beaches und bieten zusätzliche Motivation für gründliche Erkundungstouren.

Mit den Northern Beaches zeigt Titan Quest II, dass Early Access nicht nur ein „Beta-Status“ bedeutet, sondern echtes, strategisches und abwechslungsreiches Gameplay. Neue Skills, frische Gegner und clever designte Bosse sorgen dafür, dass Fans alte Builds überdenken und neue Spielweisen ausprobieren müssen. Für Spieler, die ihre Odyssee fortsetzen wollen, lohnt sich der Abstecher an die Küste definitiv – vorausgesetzt, sie sind bereit, sich den Herausforderungen zu stellen.

Titan Quest 2 erscheint 2026 auch für PS5 und Xbox.