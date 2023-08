Titan Quest II von THQ Nordic angekündigt

Die Göttin der Vergeltung ist nämlich außer Kontrolle, korrumpiert die Fäden des Schicksals und verurteilt alle, die sich ihr widersetzen, zur ewigen Strafe – auch euch. Es liegt am Spieler, an der Seite der Götter zu kämpfen und Nemesis aufzuhalten, die von ihr bestraften Menschen zu befreien und deine eigene epische Geschichte zu erzählen.

Spieler kehren hier in die klassische, von der Mythologie inspirierte Kulisse von Titan Quest zurück und treten in einem actiongeladenen Rollenspiel auf Augenhöhe mit den legendären Monstern an, während man durch eine fantastische Neuinterpretation des antiken Griechenlands reist.

