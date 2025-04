Titanfall 3: Die Wiederauferstehung des Titanen noch in diesem Jahr?

Gelingt Respawn und EA in diesem Jahr die riesen Überraschung? Laut zwei renommierten Leakern aus der Apex-Legends-Community ist Titanfall 3 keineswegs tot – im Gegenteil, es soll sich aktiv in Entwicklung befinden und bei den Game Awards 2025 offiziell enthüllt werden. Yorotsuki und Osvaldatore, zwei Insider mit verlässlicher Trefferquote, ließen auf X die Herzen der Fans höherschlagen.

Besonders Yorotsuki legte sich fest: Respawn Entertainment arbeite bereits am Spiel und werde es im Dezember 2025 der Welt präsentieren. Osvaldatore hielt sich bedeckter und postete lediglich ein angebliches Logo des Spiels – genug, um die Spekulationen ins Unermessliche zu treiben.

Titanfall 3: Ein Comeback mit Ansage oder Wunschdenken?

Ein Franchise mit Pechsträhne? Titanfall gilt als eines der am meisten unterschätzten Shooter-Franchises der Gaming-Geschichte. Der erste Teil brachte frischen Wind in das von Call of Duty und Battlefield dominierte Genre, hatte jedoch mit seiner Multiplayer-Exklusivität zu kämpfen. Titanfall 2 wiederum bot eine der besten Singleplayer-Kampagnen aller Zeiten, wurde aber durch einen denkbar ungünstigen Release-Zeitraum – eingeklemmt zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare – nahezu erdrückt.

Potenzielles Logo für Titanfall 3

Doch das Movement und das Gameplay von Titanfall haben sich mit Apex Legends einen festen Platz in der Shooter-Welt gesichert. Der Battle-Royale-Ableger zeigt eindrucksvoll, wie gut Respawn das Genre beherrscht – und macht Lust auf ein Titanfall 3.

Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für Titanfall 3 wäre

Wunschdenken oder realistische Hoffnung? CEO Vince Zampella musste sich in den letzten Jahren immer wieder Fragen zu Titanfall 3 gefallen lassen – stets mit der gleichen ernüchternden Antwort: Kein Titanfall 3 in Arbeit. Doch die Videospielbranche ist eine Welt ständiger Wandel. Erst kürzlich wurde ein anderes Multiplayer-Projekt von Respawn eingestampft. Könnte diese Absage die Ressourcen für Titanfall 3 freigemacht haben?

Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist, bleibt abzuwarten. Die Game Awards 2025 werden zeigen, ob Titanfall 3 tatsächlich aus dem digitalen Grab aufsteigt – oder ob Fans weiterhin in der Schwebe gehalten werden. Sicher ist nur eins: Sollte Respawn den Mut haben, Titanfall 3 anzukündigen, wäre es eine der größten Enthüllungen des Jahres.