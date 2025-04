Titanfall 3 – Großartige Neuigkeiten für Fans der Shooter-Serie

Kaum ein Spiel wird von Fans so sehnsüchtig erwartet wie Titanfall 3. Nach Jahren der Funkstille und der offiziellen Bestätigung, dass eine Fortsetzung nicht in Arbeit sei, keimt nun erneut Hoffnung auf: Laut einem jüngsten Leak befindet sich Titanfall 3 nicht nur in Entwicklung – es soll sogar fast fertig sein.

Die Nachricht stammt vom bekannten Leaker Osvaldatore, der sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle im Kontext von Apex Legends bewiesen hat – einem Spiel, das bekanntlich im selben Universum wie Titanfall angesiedelt ist. Auf X lässt der Leaker verlauten, dass der direkte Nachfolger von Titanfall 2 weit fortgeschritten sei. Und nicht nur das: Der Shooter soll gleich mehrere ambitionierte Features mitbringen.

Die geleakten Features im Überblick:

Entwicklung in der Unreal Engine 5

Klassische Einzelspieler-Kampagne

Live-Service-Struktur inklusive Battle Passes

Hauptmodus „Bergung“

Weitere Modi: Team Deathmatch, Kontrolle, Arenen sowie alle klassischen Modi aus Titanfall 2

Rückkehr bekannter Apex Legends-Charaktere

Dynamisches Wettersystem

Besonders Fans der legendären Kampagne von Titanfall 2 dürften aufhorchen. Diese gilt bis heute als ein Meilenstein des FPS-Genres, vor allem wegen ihrer innovativen Level-Designs und emotionalen Erzählweise rund um Pilot und Titan. Sollte Titanfall 3 an diese Stärken anknüpfen, wäre das ein gewaltiger Schritt für das Franchise – und vielleicht auch für ein ganzes Genre, das sich in den letzten Jahren zunehmend auf Multiplayer- und Live-Service-Modelle konzentriert hat.

Vorsicht vor zu viel Euphorie

Doch nicht alle teilen den Optimismus. Journalist Jeff Grubb meldete sich zeitgleich zu Wort und zweifelte die Echtheit des Leaks in Teilen an. Laut ihm seien die genannten Features „unrealistisch“ – insbesondere in Verbindung mit dem Hinweis, dass das Spiel fast fertig sein soll. Ein ehemaliger Entwickler hatte zudem bereits 2021 erklärt, dass Titanfall 3 rund zehn Monate lang in Arbeit war, bevor das Projekt eingestellt wurde.

Trotzdem: Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Nach dem Erfolg von Apex Legends und dem anhaltenden Interesse an der Titanfall-IP ist es nicht ausgeschlossen, dass Respawn Entertainment das Franchise doch noch einmal aufgreift – und vielleicht schon 2026 die Rückkehr eines der innovativsten Shooter der letzten Dekade feiert.

Für Fans heißt es jetzt: abwarten, Tee trinken und die Titanen in Bereitschaft halten.