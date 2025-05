Titanfall lebt – aber anders: Indie-Studio entwickelt eigenes Mech-Spiel

Die Hoffnung auf ein neues Titanfall ist mal wieder geplatzt – und das mit lautem Knall. Wie mehrere Quellen berichten, hat EA nicht nur rund 400 Mitarbeiter entlassen, sondern auch ein neues Spiel aus dem Titanfall-Universum eingestampft. Statt wall-running Action und mech-basierten Multiplayer-Schlachten gibt es jetzt: gar nichts. Oder?

Autonomica: Mech-Farming trifft Sci-Fi-Geisterjagd mit Kickstarter-Erfolg

Nicht ganz. Denn während sich viele Fans enttäuscht zurücklehnten, konterte ein Indie-Studio mit einem charmanten Trotz-Tweet: „Kein neues Titanfall? Na gut. Wir haben unser eigenes gebaut.“ Gemeint ist Autonomica, ein ambitioniertes Mech-Survival-Spiel von Crytivo, das gerade auf Kickstarter ordentlich durchstartet – über eine halbe Million US-Dollar sind bereits zusammengekommen. Das ursprüngliche Ziel von 170.000 Dollar wurde dabei mühelos übertroffen. Fast 6.000 Unterstützer glauben an das Projekt.

Der Humor sitzt: In einem Trailer zeigt das Studio, wie eine Spielfigur in riesige Mechs mit Hasenohren klettert. Die Parallelen zu Titanfall sind da, aber der Fokus von Autonomica ist ein ganz anderer. Statt Multiplayer-Gefechten oder Shooter-Action steht hier das Überleben in einer offenen Welt im Vordergrund – mit Farming, Automatisierung und Geisterjagd.

Ein wilder Ritt durch Genres

Crytivo vermischt Genres mit einer Dreistigkeit, die fast schon mutig ist. Neben Aufbau und Erkundung bietet das Spiel auch einen PvEvP-Extraktionsmodus mit mysteriösen Zeitreisen und übernatürlichen Begegnungen. Klingt verrückt? Ist es wahrscheinlich auch – und genau das scheint der Reiz zu sein.

Auf Steam heißt es, Spieler sollen „automatisierte Farmen bauen, Maschinen fertigen und Inseln voller Geheimnisse erkunden“. Klingt ein bisschen nach Stardew Valley mit Laserkanonen und Mech-Anzügen – und vielleicht ist das genau der frische Wind, den das Genre jetzt braucht.

Zunächst erscheint Autonomica nur für PC, doch Crytivo denkt laut über eine Konsolen-Version nach. Der Release ist für 2026 geplant – also weit genug entfernt, dass EA bis dahin vielleicht doch wieder Lust auf Titanfall bekommt.

Bis dahin gilt: Wenn EA die Titanen begräbt, dann holen sich eben andere die Mechs zurück.