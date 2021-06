TLoH: Trails into Reverie, Boundless Trails, Trails to Azure & Trails from Zero angekündigt

NIS America hat heute gleich vier The Legend of-Games für den westlichen Markt bestätigt, darunter The Legend of Nayuta: Boundless Trails, The Legend of Heroes: Trails into Reverie, The Legend of Heroes: Trails to Azure und The Legend of Heroes: Trails from Zero.

In The Legend of Heroes: Trails from Zero (Herbst 2022) erlebt ihr Crossbell in einem aufregenden Kapitel aus der renommierten The Legend of Heroes-Reihe. Als Schauplatz eines anhaltenden Territorialkampfes zwischen dem Erebonischen Reich und der Republik Calvard hat sich Crossbell zu einem wohlhabenden Stadtstaat und einem der führenden Wirtschaftszentren des Kontinents entwickelt.

Obwohl ihre Abteilung von den Medien verspottet und vom Rest der CPD verachtet wird, kämpfen Lloyd und seine Freunde weiter dafür, ihre Stadt zu einem besseren Ort zu machen. Währenddessen werden sie jedoch langsam mit der kriminellen Korruption konfrontiert, die ihre Stadt erfasst. Sie wissen nicht, wie tief die Schatten von Crossbell City gehen.

The Legend of Nayuta: Boundless Trails

Nayuta hat schon immer davon geträumt, über den Horizont seiner Heimatinsel hinaus zu erkunden. Nach einer schicksalhaften Begegnung mit einer Fee namens Noi werden er und seine Freunde auf ein Abenteuer durch mehrere Welten entführt, um eine böse Verschwörung zu stoppen, die in Gang gesetzt wurde.

Gelegentlich fallen Ruinen und Sterne über Nayutas Haus vom Himmel und bieten Einblicke in andere Welten. Bei der Erkundung einer solchen Ruine retten er und seine Freunde ein kleines, feenhaftes Mädchen namens Noi. Sie erzählt Nayuta, dass ihr etwas sehr Wichtiges gestohlen wurde und bittet ihn um Hilfe bei der Wiederbeschaffung.

Release: 2023

The Legend of Heroes: Trails into Reverie

Welche Schicksale erwarten diese drei schicksalhaften Gestalten? Verwendet das Crossroads-System, um zwischen Rean Schwarzer, Lloyd Bannings und der maskierten Figur „C“ zu wechseln und das Schicksal von Schlüsselfiguren und Orten in Zemuria zu bestimmen. Tauche mit neuen Features wie United Front in raffinierte taktische Kämpfe ein und entdecke neue Verbündete und Herausforderungen in den Hallen des True Reverie Corridor.

Release: 2023

The Legend of Heroes: Trails to Azure

Nur wenige Monate nach den Ereignissen von Trails from Zero hat sich ein vorübergehender Frieden über Crossbell gelegt und die Special Support Section findet sich dank ihrer heldenhaften Aktionen mit neuem Ruhm und Status wieder.

Der Frieden wird jedoch bald durch den Aufstieg mehrerer Organisationen mit Hintergedanken gebrochen. Ein Rahmen für diese wachsenden Spannungen ist der zunehmende Druck des Erebonischen Reiches und der Republik Calvard, zwischen denen Crossbell gefangen ist. Da die Sicherheit ihres Zuhauses und das Fundament ihres Teams jetzt auf dem Spiel stehen, müssen sich Lloyd und seine Verbündeten auf die drohenden Bedrohungen einstellen. Sie wissen nicht, dass Crossbell bald zur Bühne für einen klimatischen Konflikt werden wird, der seine Zukunft bestimmen wird.

Release: 2023