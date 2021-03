TMNT: Shredder’s Revenge – Faith No More steuert Theme-Song bei

In dieser Woche wurde mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ein brandneues Spiel der Kult-Helden angekündigt, dessen Rückkehr auch musikalisch beeindrucken soll. So konnte man Faith No More für das Projekt gewinnen, die den Theme Song hierfür beisteuern.

Als alter Turtles- und Videospiel-Fan passt Pattons Stimme perfekt zur Turtle-Power des neuen Trailers – Na Logo!

“Die Arbeit an TMNT war ein reines Vergnügen,” sagte Patton. “Ich rief meinen inneren Ninja-Geist an um einen Track abzuliefern, der meinen gepanzerten Brüdern gerecht wird! Es war eine Ehre ihnen zu dienen… und endlich habe ich ein Stücke Musik gemacht, das meine Nichten genießen können!”

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vereint Leonardo, Raphael, Michelangelo, und Donatello die sich durch eine wunderschönen Pixel-Art-Welt prügeln, die Erinnerungen an das klassische Design von 1987 weckt. Ausgestattet mit neuen Fähigkeiten, ist die Truppe bereit dem Foot-Clan kräftig auf die Mütze zu geben und sich durch ikonische TMNT-Schauplätze und die betriebsamen Straßen von New York City durchzuprügeln.

Die unverwechselbare Stimme der Rock-Ikone kann hier im Trailer genossen werden: