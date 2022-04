TMNT: The Cowabunga Collection bekommt eine Collector’s Edition

Wer sich dieses Vergnügen zusätzlich vergolden lassen will, greift am Besten gleich zur Collector’s Edition, die neben dem Spiel folgende Items enthält:

Konami plant eine Colelctor’s Edition zu Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, die noch in diesem Jahr erscheint. Fans der kultigen Kampf-Schildkröten sollten sich diese wohl nicht entgehen lassen.

What do you think?