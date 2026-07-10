Tokio Game Show 2026: PlayStation setzt auf Japan

Sony bringt die PlayStation 5 im September zur Tokyo Game Show nach Chiba. Die europäische Gamescom geht beim Marktführer leer aus. Was das eigentlich über die Gamescom an sich aussagt.

Messetrubel in den Hallen der CESA

Der Branchenverband CESA führt Sony Interactive Entertainment als offiziellen Aussteller für die kommende Tokyo Game Show vom 17. bis 21. September 2026 auf. Das Event im Kongresszentrum Makuhari Messe wurde auf fünf Tage verlängert. Die ersten zwei Tage gehören den Fachbesuchern. 759 Unternehmen haben Stände gebucht, darunter Square Enix, Capcom, Sega, Atlus und Level-5.

Sony hält sich bei konkreten Software-Zusagen bedeckt. Das Veröffentlichungsfenster von „Marvel’s Wolverine“ liegt jedoch unmittelbar vor dem Event. Anspielstationen für die Hardware und Präsentationen von Third-Party-Entwicklern bilden voraussichtlich das Standardprogramm.

London entscheidet über den Wert von Europa

Die Entscheidung über große Messeauftritte fällt bei Sony Interactive Entertainment Europe in London, nicht in den nationalen Niederlassungen. Dass PlayStation Deutschland seit Jahren ohne Gamescom-Stand bleibt, ist daher Ausdruck einer europäischen Unternehmensstrategie und keine lokale Entscheidung.

Die Präsenz von Microsoft und Nintendo in Köln füllt die Lücke nur oberflächlich. Der Verzicht des Marktführers entzieht einer europäischen Leitmesse die Relevanz. Das Signal an die Branche ist eindeutig. Tokio bleibt für Sony trotz eines schrumpfenden Konsolenmarktes ein strategisch wichtiger Heimmarkt – gerade in einem Umfeld, das zunehmend von Mobile-Games dominiert wird.

Rekorde, die zusammengekratzt werden müssen

Die Gamescom verkauft jedes Jahr neue Rekorde. Doch Rekorde sagen nichts über die Qualität des Teilnehmerfelds aus. Wo einst die größten Publisher die Hallen prägten, füllen heute immer häufiger kleinere Aussteller, Merchandising-Stände und Hardware-Partner die Statistik, um überhaupt noch jemanden für die jährlich teurer werdenden Tickets zu begeistern.

Und ohne die Opening Night Live von Geoff Keighley wäre die internationale Strahlkraft der Gamescom nochmals deutlich geringer. Der wichtigste Nachrichtenmoment der Messe findet längst nicht mehr in den Hallen statt, sondern vor Millionen Bildschirmen.

Das Fachpublikum sieht in den Business-Bereichen oft nur Demomaterial, das Wochen zuvor beim Summer Game Fest im Stream lief. Digitale Berichterstattung in Echtzeit macht physische Messen zur Informationsbeschaffung überflüssig.

Die Industrie hat die klassische Messeauswertung durchkontrolliert. Trailer landen zeitgleich auf YouTube, Vorbestellungen laufen über digitale Stores. Eine physische Präsenz dient nur noch dem Marken-Marketing für Endverbraucher. Sony spart sich diese Ausgaben in Europa seit Jahren komplett und setzt dafür auf digitale Formate wie State of Play.

Tokio liefert im September handfeste Gameplay-Berichte zur PlayStation 5 aus erster Hand. Die Gamescom liefert Warteschlangen für Trailer, die ohnehin auf dem Smartphone laufen. Der Nutzwert der Kölner Messe als Informationsquelle für bereits informierte Spieler tendiert gegen null. Wer echte Highlights sucht, blickt nach Asien.