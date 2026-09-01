Tokio im Doppelpack: Capcom und Konami legen mit eigenem Showcase vor

Capcom und Konami nutzen die Tage vor der Tokyo Game Show 2026 für eigene digitale Events und bringen handfeste Ankündigungen mit. Während Capcom ein 40-minütiges Spotlight liefert, schickt Konami ein knackiges Press-Start-Format ins Rennen.

Capcom mit breiter Front und Switch 2

Capcom eröffnet den Reigen am 16. September um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Der 40 Minuten lange Livestream dient als direkter Auftakt zur Messe in Chiba und liefert Updates zu sechs zentralen Titeln.

Das Lineup zeigt eine deutliche Ausrichtung auf die kommende Nintendo-Generation. Neben Dragon’s Dogma II: Dark Arisen, PRAGMATA und Onimusha: Way of the Sword steht auch Mega Man: Dual Override auf der Liste für die Switch 2. Monster Hunter Wilds Expansion „Ascendance“ komplettiert das Aufgebot neben dem Dauerbrenner Street Fighter 6.

Konami zieht mit Silent Hill und Castlevania nach

Konami wartet nicht bis zur Messewoche. Bereits am 3. September um 17:00 Uhr startet der Übertragungsstream „Konami Press Start“. Die Laufzeit beträgt exakt 30 Minuten und folgt unmittelbar auf die State of Play.

Der Fokus liegt auf Castlevania: Belmont’s Curse, Silent Hill: Townfall sowie dem neuen Titel Rev. NOiR. Ergänzt wird die Liste durch eFootball: Kick-Off! und das mysteriöse Project Zircoin. Konami verspricht neues Gameplay-Material und Videobotschaften der Entwicklerteams direkt im Stream.

Das ist ein strammes Programm für eine halbe Stunde. Konami muss ohne lange Reden sofort auf den Punkt kommen, um das Material sinnvoll unterzubringen.

Capcom hat mit dem Nintendo Switch 2-Support das spannendere Lineup, Konami dafür mit Silent Hill das größere Überraschungspotenzial. Der knappe Zeitrahmen beider Streams verzeiht keine langatmigen Entwickler-Interviews.

Bevorzugt ihr Konamis 30‑Minuten-Format mit Fokus auf Silent Hill, oder braucht ihr Capcoms 40 Minuten für handfestes Gameplay?