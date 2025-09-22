Tomb Raider: Anniversary – Leak der Trophäenliste heizt Neuauflagen-Gerüchte an

Seit Kurzem macht ein Leak auf Reddit die Runde, in dem die vollständige Trophäenliste von Tomb Raider: Anniversary für PlayStation 4 online aufgetaucht ist. Insgesamt umfasst sie 26 Auszeichnungen, die vom Abschluss einzelner Kapitel über das Sammeln seltener Artefakte bis hin zum Freischalten alternativer Outfits reichen.

Damit deckt sie die zentralen Inhalte des Spiels ab – von den klassischen Abenteuern bis zu den Extras, die viele Spieler damals motivierten, noch einmal jeden Winkel zu erkunden.

Ein Hinweis auf größere Pläne?

Das Auftauchen der Liste passt zu den subtilen Hinweisen, die Crystal Dynamics in den vergangenen Monaten gestreut hat. Offizielle Beiträge auf dem Tomb Raider X-Account zeigten etwa die visuelle Entwicklung von Lara Croft zwischen Legend und Underworld.

Auch begleitende Marketingaktionen, wie die Enthüllung einer neuen Figur basierend auf Tomb Raider: Underworld, haben die Spekulationen befeuert. Viele Fans deuten das nun als gezielte Vorbereitung auf eine mögliche Neuauflage der gesamten Legend-Trilogie.

Anniversary als Schlüsselmoment der Serie

Anniversary erschien ursprünglich 2007 für PC, PlayStation 2, Xbox 360 und weitere Plattformen. Es war eine modernisierte Neuauflage des Klassikers von 1996, technisch umgesetzt mit der Engine von Tomb Raider: Legend. Gerade diese Verbindung macht den Leak so spannend: Ein PS4-Release von Tomb Raider: Anniversary könnte nicht nur nostalgische Erinnerungen wecken, sondern auch als Türöffner für ein umfassenderes Projekt dienen.

Ob die Liste nun ein reiner Zufall oder ein gezielter Vorbote ist, sicher ist nur, dass die Community aufmerksam zusieht. Für viele Fans wäre eine Neuauflage der Legend-Trilogie ein logischer Schritt, gerade jetzt, wo Remaster und Remakes wieder Hochkonjunktur haben. Die Frage ist, ob Crystal Dynamics die Andeutungen tatsächlich durchzieht, oder bleibt es bei wohlplatzierten Nostalgie-Momenten?