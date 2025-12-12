Latest

Tomb Raider bekommt eine neue Stimme – Lara Croft startet in eine mutige Zukunft

Alix Wilton Regan übernimmt die Stimme von Lara Croft in Tomb Raider: Catalyst und Legacy of Atlantis. Ein frischer Start für die ikonische Heldin – neue Abenteuer ab 2026/2027

Tomb Raider Legacy Of Atlantis

Alix Wilton Regan wird zur neuen Stimme von Lara Croft. Bekannt aus Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 und Mass Effect 3, verleiht sie der ikonischen Heldin frischen Geist und neue Tiefe, wie Crystal Dynamics im Rahmen der Ankündigung verrät.

Sowohl in Tomb Raider: Catalyst als auch in Tomb Raider: Legacy of Atlantis übernimmt Wilton Regan die Rolle und markiert damit einen klaren Schnitt zu einer neuen Ära des Franchises. Fans dürfen sich auf eine Lara freuen, die gleichzeitig vertraut und neuartig wirkt – emotional vielschichtig, entschlossen und mit einem Hauch von Verletzlichkeit, die bisher nur selten so spürbar war.

Die Ankündigung unterstreicht nicht nur den Wechsel der Sprecherin, sondern signalisiert auch, dass Crystal Dynamics und ihre Partner Amazon Game Studios sowie Flying Wild Hog die Marke Tomb Raider strategisch erneuern wollen.

Neue Abenteuer und technologische Spitzenleistung

Mit Tomb Raider: Catalyst erwartet Spieler 2027 ein komplett neues Abenteuer: Lara erkundet Nordindien nach einer mystischen Katastrophe, die uralte Geheimnisse enthüllt. Die Spielwelt, die größte in der Serie bislang, wird in der Unreal Engine 5 umgesetzt und soll sowohl Rätsel-Liebhaber als auch Action-Fans fordern. Lara muss entscheiden, wem sie vertrauen kann, während sie rivalisierende Schatzjäger aufhält und das Schicksal einer gespaltenen Welt bestimmt.

Alix Wilton Regan verleiht Lara Croft neue Stimme und Tiefe – Start einer frischen Ära für Tomb Raider.

Parallel dazu bringt Tomb Raider: Legacy of Atlantis 2026 eine moderne Neuinterpretation von Laras ursprünglichem Abenteuer aus 1996 auf die Konsolen. Entwickelt von Crystal Dynamics in Zusammenarbeit mit Flying Wild Hog, verbindet das Spiel klassisches Tomb Raider-Feeling mit moderner Technik, neuen Gameplay-Mechaniken und erweiterten Storyelementen. Spieler suchen als Lara Croft das Scion-Artefakt, erkunden exotische Landschaften, lösen tödliche Fallen und kämpfen gegen gefährliche Raubtiere – alles in beeindruckender Grafik auf Basis der Unreal Engine 5.

Ein mutiger Schritt für die Zukunft des Franchises

Die strategische Doppelstrategie verdeutlicht, wie Amazon Game Studios und Crystal Dynamics das Franchise gleichzeitig in die Zukunft führen und seine Wurzeln ehren. Laut Christoph Hartmann, VP von Amazon Game Studios, ist dies ein Paradebeispiel dafür, Entwickler mit mutigen kreativen Visionen zu unterstützen und gleichzeitig reichhaltige, storybasierte Erlebnisse für langjährige Fans und Neueinsteiger zu schaffen.

Mit der neuen Stimme von Lara Croft, zwei parallel entwickelten Titeln und moderner Technik startet Tomb Raider in ein ambitioniertes Kapitel, das sowohl Nostalgie als auch Innovation vereint – und Fans wie Beobachter gespannt auf die nächsten Jahre blicken lässt.

