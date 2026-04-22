Tomb Raider: Catalyst – Droht dem nächsten großen Lara-Abenteuer der 2028-Verzug?

Die dominoartigen Verschiebungen bei Crystal Dynamics scheinen kein Ende zu nehmen. Sollte sich der neue Release-Termin für das Remake „Legacy of Atlantis“ auf Februar 2027 bewahrheiten, rückt das eigentlich für 2027 geplante „Tomb Raider: Catalyst“ wohl erst in das Jahr 2028.

Die Gerüchteküche rund um Lara Croft brodelt nicht mehr nur, sie kocht über. Laut dem Instagram-Kanal Tombs, Teas and Trauma, der sich auf Quellen im direkten Umfeld von Crystal Dynamics beruft, steht uns im Juni beim Summer Game Fest (5. bis 9. Juni 2026) ein neuer Trailer zu „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ bevor. Das bittere Ende des Clips: Der 12. Februar 2027 soll als offizielles Veröffentlichungsdatum gesetzt worden sein.

Die Catalyst-Konsequenz: 2028 als neues Ziel?

Bisher war „Tomb Raider Catalyst“ für Ende 2027 angepeilt. Doch die Logik der Spieleentwicklung und des Marketings spricht eine andere Sprache. Crystal Dynamics arbeitet zwar mit zwei Teams, unterstützt von Flying Wild Hog für das Remake, doch die strategische Planung liegt bei Amazon Games.

Zwei Gründe machen 2028 für „Tomb Raider: Catalyst“ fast sicher:

Kannibalisierung vermeiden: Amazon wird kaum zwei Vollpreis-Titel der Tomb Raider-Marke innerhalb eines Kalenderjahres auf den Markt werfen. Die Verkaufszahlen würden einander behindern.

Amazon wird kaum zwei Vollpreis-Titel der Tomb Raider-Marke innerhalb eines Kalenderjahres auf den Markt werfen. Die Verkaufszahlen würden einander behindern. Entwicklungs-Puffer: Da beide Spiele auf der Unreal Engine 5 basieren und sich Ressourcen (wie Motion-Capturing und das neue Lara-Modell von Alix Wilton Regan) teilen, verzögert ein Stau beim ersten Projekt zwangsläufig die Finalisierung des zweiten.

Für Spieler ist das besonders schmerzhaft, da „Tomb Raider Catalyst“ das erste Spiel ist, das die Zeitlinien der Originalspiele und der Reboot-Trilogie vereinen soll. Wir sprechen hier vom „größten Tomb Raider aller Zeiten“ mit einem Setting in Nordindien. Dass wir dieses Mammutprojekt nun vermutlich erst 2028 zu Gesicht bekommen, dämpft die Vorfreude massiv.

Die Personalentscheidungen bei Crystal Dynamics – die vierte Entlassungswelle in zwölf Monaten – fordern hier ihren Tribut. Es fehlt offenbar die Manpower, um zwei AAA-Titel gleichzeitig über die Ziellinie zu schieben, ohne dass eines davon qualitativ abfällt.

Der Juni bringt die Wahrheit

Das Timing für den Trailer beim Summer Game Fest wäre absolut plausibel. Geoff Keighley liebt große Weltpremieren, und die Ankündigung des Remake-Releases wäre ein perfekter „Moment“. Wir bekommen im Juni zwar zwar endlich neues Gameplay zu sehen, müssen aber gleichzeitig den Abschied vom Release-Jahr 2026 und dem ursprünglichen Termin 2027 akzeptieren.

Die potentielle Verschiebung von „Tomb Raider Catalyst“ auf 2028 ist die logische Folge eines strauchelnden Zeitplans beim Remake. Es ist die sicherere Entscheidung für die Qualität, aber eine harte Geduldsprobe für die Community. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Catalyst vor 2028 spielen, sinkt mit jeder neuen Meldung gegen Null.

Könnt ihr mit einem Release-Abstand von einem Jahr zwischen Remake (2027) und Catalyst (2028) leben, oder verliert die Marke durch diese ewigen Wartereien ihren Schwung?