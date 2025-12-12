Tomb Raider: Catalyst geleakt – neues Hauptspiel soll 2027 erscheinen

Nach dem Leak zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis folgt bereits der nächste vorzeitige Hinweis auf die Zukunft von Lara Croft. Dieses Mal geht es nicht um ein Remake, sondern um das, was Fans seit Jahren erwarten: ein komplett neues Hauptspiel. Tomb Raider: Catalyst ist offenbar der nächste große Serienteil, und laut Leak für 2027 geplant.

Der Leak stammt aus denselben Quellen, die bereits frühzeitig Tomb Raider: Legacy of Atlantis korrekt vorhergesagt haben. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, wirken die Angaben dieses Mal deutlich konkreter.

Was der Tomb Raider: Catalyst Leak verrät

Nicht nur der Titel, sondern auch der erste Story-Umriss liegen bereits vor. Demnach setzt Tomb Raider: Catalyst nach einem „mythischen Kataklysmus“ an, der uralte Kräfte freigesetzt und sogenannte „guardian forces“ erweckt haben soll. Lara Croft reist dafür nach Nordindien, wo verlorene Geheimnisse und übernatürliche Artefakte eine Rolle spielen sollen, ein Szenario, das spürbar näher an den klassischen Kern der Serie rückt als die eher nüchternen Reboot-Abenteuer der letzten Jahre.

Dass Crystal Dynamics parallel an verschiedenen Projekten arbeitet, ist seit Monaten bekannt. Nach mehreren Entlassungswellen in 2023 und 2025 bleibt unklar, wie groß das Team hinter Tomb Raider: Catalyst aktuell ist. Trotzdem überrascht es nicht, dass der Entwickler langfristig plant: Der letzte komplett neue Hauptteil liegt mittlerweile über zehn Jahre zurück.

Technisch soll Tomb Raider: Catalyst laut Leak direkt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt werden. Ein zeitnaher Launch auf älteren Konsolen ist unwahrscheinlich; die Leaks sprechen vielmehr von einem klaren Current-Gen-Fokus. Dass bereits eine offizielle Website vorbereitet wurde, passt zu der Vermutung, dass die offizielle Ankündigung bei den Game Awards geschieht, bei denen die Marke traditionell eine starke Bühne besitzt.

Erste Infos zu Tomb Raider: Catalyst: Lara Crofts neues Abenteuer führt 2027 nach Nordindien.

Nordindien, Mythos und Serien-Zukunft: Wie sich Tomb Raider neu aufstellt

Spannend ist vor allem, wie Tomb Raider: Catalyst in das größere Franchise-Gesamtbild passen soll. Amazon entwickelt parallel eine Live-Action-Serie mit Sophie Turner als Lara Croft und spricht offen von einem vernetzten Tomb-Raider-Universum zwischen TV und Spielen. Wenn Tomb Raider: Catalyst tatsächlich 2027 erscheint, würde das zeitlich perfekt in Amazons Strategie passen, die Marke wieder breiter zu positionieren.

Ob der Leak echt ist? Noch unklar. Der Tonfall und die Detailtiefe passen allerdings zu früheren internen Dokumenten, die bereits im Umlauf waren. Spätestens, wenn Tomb Raider: Legacy of Atlantis offiziell präsentiert wird, dürfte klar werden, ob Tomb Raider: Catalyst nur ein weiterer vorzeitiger Hinweis ist, oder der nächste große Schritt für Lara Croft.