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Tomb Raider Catalyst „offiziell“ auf 2028 verschoben

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Tomb Raider Catalyst erscheint erst 2028. Amazon-Games-Chef Jeffrey Gattis bestätigt die Verschiebung des Unreal-Engine-5-Spiels im Interview.

Tomb Raider Catalyst Logo

Amazon Game Studios bringt das nächste große Hauptabenteuer von Lara Croft erst im Jahr 2028 auf den Markt. Das bisher für 2027 eingeplante „Tomb Raider Catalyst“ verschiebt sich damit um ein weiteres Jahr nach hinten.

Nebensatz in Podcast enthüllt neuen Zeitplan

Die Bestätigung kam nicht per Pressemitteilung, sondern droppte beiläufig in einem Interview des Branchen-Portals The Game Business. Amazon-Games-Chef Jeffrey Gattis sprach dort eigentlich über die Integration des Cloud-Streaming-Dienstes Luna in Prime Video. Auf die Frage nach dem Investitionsvolumen für AAA-Projekte nannte Gattis konkrete Jahreszahlen für das Tomb-Raider-Franchise.

„Tomb Raider Legacy of Atlantis“ erscheint am 12. Februar 2027. Der eigentliche Hauptteil folgt erst 2028. Damit zieht Amazon die Notbremse beim Veröffentlichungsrhythmus. Catalyst, das in Nordindien angesiedelt ist und auf der Unreal Engine 5 basiert, braucht offensichtlich mehr Entwicklungszeit.

„Wir haben natürlich die beiden ‚Tomb Raider‘-Titel angekündigt. ‚Tomb Raider: Legacy of Atlantis‘ erscheint am 12. Februar nächsten Jahres, und 2028 folgt dann der nächste Teil. Wir freuen uns sehr darauf“, so Jeffrey Gattis.

Technischer Ballast und lange Entwicklungszyklen

Für das Entwicklerstudio Crystal Dynamics ist die Verzögerung ein weiteres Kapitel in einer zerfahrenen Produktionsgeschichte. Multiplattform-Releases für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und die Nintendo Switch 2 erfordern enorme Ressourcen bei der Optimierung der Unreal Engine 5.

Gattis betont im Interview die langfristige Strategie des Konzerns. Amazon akzeptiere lange Entwicklungszeiten, um Marken wie Tomb Raider fest an eigene Ökosysteme wie Luna und Prime Video zu binden. Das bedeutet im Umkehrschluss: Ein unfertiges Produkt passt nicht in die Marketing-Pipeline für das geplante transmediale Universum aus Spielen und Serien.

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Der Aufschub auf 2028 ist nüchtern betrachtet die einzig richtige Entscheidung. Ein technisches Fiasko zum Launch schadet der Marke nachhaltiger als ein weiteres Jahr Wartezeit. Wer auf die neue technische Basis der Reihe wartet, braucht langen Atem. Die Switch 2 wird bis 2028 zudem eine installierte Basis haben, auf der sich ein UE5-Titel realistischer optimieren lässt als im Launch-Fenster der Konsole.

Gta Pre Order Release
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Peter Erlmeier
24. Juli 2026 15:41

Und leider nicht mehr auf DISC.

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N7Dan
24. Juli 2026 18:23
Reply to  Peter Erlmeier

Und täglich jammert der Erlmeier 🫵😂💀

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