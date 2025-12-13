Tomb Raider: Catalyst ordnet Laras Timeline neu und schließt eine 19 Jahre alte Lücke

Manchmal sind es nicht die großen Überraschungen, sondern die stillen Kurskorrekturen, die eine Reihe wirklich verändern. Tomb Raider: Catalyst ist genau so ein Fall. Während sich viele Fans in den letzten Jahren fast ausschließlich an die Ursprungsgeschichte der jungen Lara Croft gewöhnt haben, greift Crystal Dynamics nun bewusst einen Faden auf, der seit 2008 lose in der Luft hängt.

Statt noch tiefer in Laras Anfänge einzutauchen, rückt Tomb Raider: Catalyst eine Version der Figur ins Zentrum, die wir lange nicht mehr gesehen haben: erfahren, weltgewandt und geprägt von Abenteuern, die nicht mehr erklärt werden müssen.

Tomb Raider: Catalyst und seine Einordnung in die Timeline

Zeitlich ist Tomb Raider: Catalyst klar positioniert. Das Spiel setzt mehrere Jahre nach den Ereignissen von Tomb Raider: Underworld an, dem Abschluss der Legend-Trilogie, wie der Game Director gegenüber GamesRadar verrät. Die Reboot-Spiele ab 2013 gelten dabei offiziell als Ursprungsgeschichte, nicht als Ersatz. Für die Timeline bedeutet es, dass Tomb Raider: Catalyst die „klassische“ Lara fortführt, ohne das Vorwissen der letzten 20 Jahre vorauszusetzen.

Crystal Dynamics spricht bewusst von einem neuen Kapitel. Spieler sollen hier einsteigen können, ohne alte Konsolen anzuschließen oder Story-Zusammenfassungen zu wälzen. Gleichzeitig bekommen langjährige Fans endlich wieder Kontext für eine Lara, die nicht mehr erst zur Abenteurerin wird – sie ist es längst.

Schauplatz Nordindien: Klassisches Setup mit neuer Perspektive

Inhaltlich bleibt sich die Serie treu. Lara wird nach Nordindien gerufen, wo bislang verborgene Architektur freigelegt wurde. Alte Ruinen, konkurrierende Schatzjäger und eine Bedeutung, die größer ist als zunächst angenommen – das klingt vertraut, wirkt aber bewusst klassisch.

Der erste Trailer deutet auf weitläufige Areale, vertikale Levelstruktur und einen klaren Fokus auf Erkundung hin. Rätsel, Kletterpassagen und Schusswechsel gehören selbstverständlich dazu, ohne dass sich das Spiel bisher auf reine Nostalgie verlässt.

Für mich liegt die eigentliche Relevanz von Tomb Raider: Catalyst weniger im Schauplatz als in der Haltung dahinter. Crystal Dynamics entscheidet sich dafür, Laras Geschichte nicht weiter zu fragmentieren, sondern sie wieder zusammenzuführen. Das öffnet narrative Möglichkeiten, die zuletzt schlicht nicht existierten.

Ob dieser Ansatz aufgeht, zeigt sich 2027. Bis dahin bleibt eine spannende Frage: Ist die Community bereit für eine Lara, die nicht mehr erklärt werden muss?