Tomb Raider: Catalyst und Legacy of Atlantis – Lara Croft kehrt zurück

Lara Croft meldet sich zurück. Mit Tomb Raider: Catalyst startet 2027 eine neue, eigenständige Geschichte, die Spieler mitten in die Legende der unerschrockenen Archäologin wirft. Der erste Trailer vermittelt dabei einen klaren Eindruck: Lara ist nicht nur zurück, sie ist noch entschlossener denn je.

Vom Überleben im Drachen-Dreieck bis hin zu den geheimnisvollen Tiefen von Atlantis, die neue Geschichte setzt dort an, wo frühere Abenteuer endeten, und zeigt eine Lara, die die eigene Legende aktiv weiterschreibt.

Tomb Raider: Catalyst – Aufbruch zu neuen Abenteuern

Die Trailereindrücke zeichnen ein Bild von Lara als unaufhaltsame Kraft: „All legends must come to an end? That’s where you’re wrong. I’m just getting started.“ Spieler dürfen sich auf actionreiche Sequenzen, intensive Exploration und die charakteristische Mischung aus Klettereinlagen, Rätseln und Kampf freuen. Tomb Raider Catalyst verspricht eine narrative Tiefe, die über einfache Action hinausgeht, und zeigt Lara als strategisch denkende Archäologin, deren Entscheidungen Gewicht haben.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – eine Neuinterpretation der Klassiker

Parallel dazu kündigten die Entwickler Tomb Raider: Legacy of Atlantis an. Dieses Spiel interpretiert das ikonische 1996er Abenteuer neu und führt Lara auf eine Reise durch exotische, längst vergessene Orte, von den Dschungeln Perus über antike griechische Ruinen bis zu den Wüsten Ägyptens und einer mysteriösen mediterranen Insel.

Ziel ist die Suche nach den Fragmenten des Scion, eines Artefakts unermesslicher Macht. Die Kombination aus moderner Spielmechanik, Unreal Engine 5-Grafik und respektvoller Reminiszenz an den Originaltitel soll sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger begeistern.

Laras eigenes Resümee im Trailer macht deutlich, wie eng Tomb Raider: Legacy of Atlantis mit ihrer bisherigen Reise verknüpft ist: „Lost worlds frozen in time. New discoveries waiting behind every door… I need to go further to uncover the secrets of Atlantis.“ Das Spiel soll den Charme klassischer Tomb-Raider-Abenteuer einfangen, gleichzeitig aber neue Herausforderungen und Überraschungen bieten.

Crystal Dynamics und Amazon Games setzen auf eine doppelte Strategie. Einerseits werden bekannte Geschichten neu erzählt, andererseits entsteht ein frisches narratives Universum. Spieler können sich darauf einstellen, Lara Crofts Entwicklung auf unterschiedlichen Ebenen zu erleben – vom epischen Klassiker-Remake bis zur völlig neuen Mythologie in Catalyst.

Die zentrale Frage bleibt: Wird Tomb Raider: Catalyst die Story von Lara Croft auf ein neues Niveau heben, während Tomb Raider: Legacy of Atlantis die Nostalgie des Originals trifft und gleichzeitig modernisiert? Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Balance zwischen Innovation und Tradition gelingt.