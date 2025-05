Tomb Raider: Das lange Schweigen – und ein mögliches Lebenszeichen

Seit Shadow of the Tomb Raider 2018 erschienen ist, herrscht in der Welt von Lara Croft bemerkenswerte Stille. Während andere Franchises regelmäßig Updates, DLCs oder Reboots spendiert bekamen, blieb es um die Grabräuberin ruhig – abgesehen von Remaster-Sammlungen. Doch diese Nostalgie-Pakete sind kein Ersatz für ein neues, großes Abenteuer.

Der Besitzerwechsel von Square Enix zu Embracer im Jahr 2022 hätte frischen Wind bringen können. Immerhin sprach Embracer schon früh vom Wunsch, große Marken wie Tomb Raider wiederzubeleben. Doch stattdessen verirrte sich Eidos-Montréal in die Entwicklung eines neuen Deus Ex, das 2024 wieder eingestampft wurde. Und Crystal Dynamics? Die konzentrierten sich lange auf Marvel’s Avengers, ein Spiel, das mit Lara Croft so viel zu tun hat wie ein archäologischer Fund mit einem explodierenden Tesla.

Amazon sicherte sich unterdessen die Publishing-Rechte für das nächste große Tomb Raider, aber konkrete Details? Fehlanzeige – bis jetzt.

Lebenszeichen aus der Tiefe der Entwicklung

Wie VideoGamer berichtet, sucht Crystal Dynamics derzeit einen Senior Level Designer, der als „einflussreicher Einzelkämpfer“ agieren und sogenannte Strike-Teams führen soll. Diese Strike-Teams klingen zunächst nach typischer Buzzword-Kosmetik, könnten aber tatsächlich auf einen fortgeschrittenen Entwicklungsstand hindeuten.

In der GDC-Postkarte von NCSoft wird beschrieben, dass solche Teams meist in der finalen Phase eines Spiels eingesetzt werden – etwa, um Instabilitäten auszubügeln oder Inhalte final zu testen. Doch wie so oft in der Spieleindustrie ist nichts in Stein gemeißelt. Strike-Teams tauchen manchmal auch früher auf, zum Beispiel am Ende eines Meilensteins oder in der Alpha-Phase. Bedeutet das also, dass das neue Tomb Raider fast fertig ist?

Ein Leak deutet immerhin an, dass Lara Croft diesmal nicht nur Abenteurerin, sondern eine Legende sein wird – eine Mentorenfigur für jüngere Generationen von Tomb Raiders. Statt wahllosem Grabräubern soll es um den Schutz kulturellen Erbes gehen. Klingt nach einem Reboot mit Hirn. Vielleicht auch mit Herz.

Hoffnung in kleinen Dosen

Ob sich das neue Tomb Raider wirklich dem Release nähert oder nur langsam aus dem Nebel der Entwicklungsprozesse auftaucht – diese Stellenausschreibung ist zumindest ein Zeichen, dass Lara noch lebt. In einer Zeit, in der viele Studios lieber auf sichere Marken setzen oder riskante Projekte plötzlich einstampfen, ist das immerhin eine gute Nachricht. Und wer weiß: Vielleicht hängt Lara schon bald wieder am Abgrund – dieses Mal nicht nur symbolisch.