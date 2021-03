Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy geleakt, Release in Kürze

Square Enix lässt Lara Croft noch einmal ihre aktuellen Abenteuer durchleben, die hierzu die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy in Planung haben. Dies ist jedoch kein Next-Gen Upgrade oder ähnliches.

Die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy wurde jüngst im Microsoft Store geleakt und umfasst die letzten drei Spiele, sowie sämtliche DLCs und Add-Ons. In der Beschreibung zur Trilogy heißt es:

„Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ist die komplette Sammlung der preisgekrönten Originalspiele der Tomb Raider-Reihe. Diese Kollektion umfasst alle Inhalte der Definitive Editions aus den gefeierten Prequels – Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration und Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.“