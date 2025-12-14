Tomb Raider im Angebot: Fan-Favorite Trilogie zum unschlagbaren Preis erhältlich

Manchmal kommen Angebote nicht zufällig, sondern fügen sich perfekt in den Moment. Genau das gilt für die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy im PlayStation Store, aktuell so günstig wie selten zuvor.

Dieser Sammelband ist nicht nur aufgrund der drei umfangreichen Spiele empfehlenswert, sondern auch, weil bereits neue Tomb Raider-Projekte angekündigt wurden, darunter Tomb Raider: Catalyst, eine vollständige Fortsetzung, und Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ein Remake des Originals.

Wer Laras moderne Ursprungsgeschichte noch nicht erlebt hat, findet hier den perfekten Einstieg. Und wer sie bereits kennt, bekommt die komplette Sammlung in ihrer besten Konsolenfassung – aktuell für nur 9,99 € statt 49,99 €, fast schon ein unschlagbarer Preis.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – drei Spiele, ein durchgehender Weg

Die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy bündelt die komplette sogenannte Survivor-Ära von Lara Croft. Den Anfang macht Tomb Raider: Definitive Edition, in dem Lara auf der Insel Yamatai strandet und erstmals gezwungen ist, ums nackte Überleben zu kämpfen. Das Spiel ist rau, persönlich und zeigt eine Heldin, die noch keine ist.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration führt diese Entwicklung konsequent weiter. Größere Areale, komplexere Gräber und eine deutlich stärkere spielerische Freiheit sorgen dafür, dass sich Lara mehr und mehr behauptet, sowohl spielerisch als auch erzählerisch.

Den Abschluss bildet Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, das den Fokus stärker auf Erkundung, Rätsel und Atmosphäre legt. Hier steht nicht mehr nur Laras Überleben im Mittelpunkt, sondern die Konsequenzen ihres Handelns. Alle DLCs und Zusatzinhalte sind enthalten.

Warum dieses Angebot kaum zu schlagen ist

Drei vollwertige Action-Adventures mit zusammen zig Stunden Spielzeit, technisch sauber auf PS4 spielbar und auf PS5 problemlos lauffähig, und das für unter zehn Euro. Die Bewertung von 4,72 Sternen bei rund 38.000 Nutzerwertungen im PlayStation Store spricht eine klare Sprache. Das ist kein Nostalgie-Kauf, sondern eine Sammlung, die auch heute noch spielerisch überzeugt.

Gerade jetzt, wo die Reihe vor einem kleinen Neustart steht, ist diese Trilogie mehr als nur ein Lückenfüller. Sie zeigt, wie Lara Croft zu der Figur wurde, die sie heute ist, und liefert dafür den nötigen Kontext.

Wer Action, Erkundung und starke Einzelspieler-Erlebnisse schätzt, macht hier schlicht nichts falsch. Die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy fühlt sich nicht wie ein Ausverkauf an, sondern wie eine Einladung. Die einzige echte Frage lautet: Warum sollte man hier nicht zugreifen?