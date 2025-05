Tomb Raider IV-VI Remastered bald auf Disc und als Collector’s Edition

Die Abenteuerlegende mit den ikonischen Pistolen meldet sich erneut zurück – diesmal nicht nur digital, sondern ganz klassisch auf Disc. Fans von Tomb Raider: The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness dürfen sich freuen: Ab dem 13. Mai 2025 um 18 Uhr deutscher Zeit startet Limited Run Games den Vorverkauf der physischen Editionen von Tomb Raider IV-VI Remastered.

Nach der digitalen Veröffentlichung am 14. Februar dieses Jahres folgt damit der logische nächste Schritt – und ein kleiner Traum für Sammler. Die Auswahl: eine klassische Standard Edition zum Preis von 29,99 Euro und eine üppig ausgestattete Collector’s Edition für 79,99 Euro.

Zwei Versionen, ein Ziel: Nostalgie aufpolieren

Die Standard Edition erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Xbox One – also für fast jede relevante Plattform. Wer es etwas exklusiver mag, greift zur Collector’s Edition, die zusätzlich auch für den PC angeboten wird. Hier gibt’s nicht nur das Spiel in einer stylischen Box, sondern auch ein Mini-Paket voller Erinnerungen: Lithographien, ein Auszug aus dem Soundtrack, zwei Pins und – fast schon kultverdächtig – ein Schlüsselanhänger mit Lara Crofts ikonischen Pistolen.

Was zunächst nach einem reinen Fanservice klingt, ist für viele wohl mehr: ein Stück Kindheit zum Anfassen, ein digitales Denkmal, das man sich ins Regal stellen kann. Dass Limited Run Games auf Diskretion bei der Limitierung verzichtet und die Vorbestellungen bis zum 15. Juni um 17:59 Uhr offen lässt, dürfte zusätzlich für Entspannung sorgen – zumindest für jene, die nicht gleich am ersten Tag zuschlagen wollen.

Tomb Raider IV-VI Remastered Collector’s Edition

Remaster mit Retro-Charme

Die enthaltenen Spiele – Tomb Raider IV: The Last Revelation (1999), Tomb Raider: Chronicles (2000) und Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003) – gelten als letzte große Ära der klassischen Lara vor dem Reboot. Mit aufgehübschter Grafik, überarbeiteter Steuerung und einem frischen Interface schlagen sie die Brücke zwischen Nostalgie und Moderne.

Wer also auf der Suche nach einer physisch greifbaren Portion Retro-Action mit Abenteuergarantie ist, sollte sich den 13. Mai rot im Kalender markieren. Lara Croft wartet – diesmal in Hochglanz und auf Disc.