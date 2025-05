Tomb Raider: Lara Croft – Steht das Comeback unmittelbar bevor?

Seit sechs Jahren kein neues Spiel, kaum Lebenszeichen vom Entwickler – und trotzdem klammert sich die Fan-Community an jedes noch so kleine Gerücht wie an ein Artefakt in der Ruine: Lara Croft, die legendäre Grabräuberin mit dem Hang zum Extremen, könnte bald ihr Comeback feiern. Könnte. Vielleicht. Hoffentlich.

Lara Croft in Wartestellung

Crystal Dynamics, einst gefeiert für den düsteren Reboot der Tomb Raider-Reihe, schweigt sich seit dem Finale der Reboot-Trilogie aus dem Jahr 2018 auffällig aus. Zwar wissen wir, dass ein neues Spiel offiziell in Entwicklung ist, doch Details? Fehlanzeige. Stattdessen werkelten die Entwickler an Marvel’s Avengers (R.I.P.) und Perfect Dark für Xbox. Aber: Laut verschiedenen Brancheninsidern, darunter der verlässliche NateTheHate, könnte das Sommerloch bald gestopft werden – mit der Rückkehr einer Gaming-Ikone.

Gefragt, ob es beim Summer Game Fest im Juni neue Infos zu Tomb Raider, Project 007 oder The Wolf Among Us 2 geben werde, ließ Nate durchblicken: „Mindestens eines davon wird Thema sein.“ Ein Hoffnungsschimmer für alle Lara-Fans – auch wenn die Kristallkugel noch sehr trüb ist.

Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt wäre

Ein realistisches Szenario? Durchaus. Die TV-Serienproduktion zu Tomb Raider unter Amazons Flagge ist inzwischen Geschichte. Ein neues Spiel zur rechten Zeit wäre daher der perfekte Synergie-Kick. Und da Crystal Dynamics angeblich bereits seit mehreren Jahren am nächsten Teil arbeitet, könnte ein Release in naher Zukunft plausibel sein – besonders da die Reihe traditionell keine langen Promo-Zyklen fährt.

Was uns erwartet, bleibt offen. Klar scheint nur: Die Reboot-Lara hat ihre Lektionen gelernt. Das nächste Spiel könnte also die erste vollwertige Lara-Croft-Erfahrung der neuen Ära werden – ohne Trauma, dafür mit Peitsche, Pistole und Rätseln in verlassenen Tempeln. Also so, wie wir sie lieben.

Ob das alles stimmt? Wer weiß. Wenn Lara zurückkehrt, dann hoffentlich nicht nur mit einem Knall – sondern mit einem Erdbeben, das selbst Indiana Jones neidisch machen würde.