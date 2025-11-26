Tomb Raider: Leak spricht von offener Welt, Teamplay & eine erfahrene Lara

Crystal Dynamics arbeitet seit Jahren an einemm neuen Tomb Raider. Die Details sind spärlich, doch aktuelle Leaks deuten auf ein deutlich ambitionierteres Spiel hin. Lara Croft soll in ihrem „Prime“ auftreten, die Welt offener und die Spielmechanik taktischer als zuvor.

Lara Croft gereift und strategischer Ansatz

Die Hinweise stammen von V Scooper, einem Leaker, der bisher vor allem Hollywood-Projekte korrekt vorhersagte. Er behauptet, Lara sei „reifer, erfahrener“ und befinde sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, also genau dort, wo die jüngste Trilogie endete.

Anders als in der Survivor-Trilogie soll aber Teamwork eine größere Rolle spielen. Spieler könnten Verbündete gezielt einsetzen und Missionen strategischer angehen. Auch nicht-tödliche Ansätze sollen möglich sein, ein klarer Schritt weg vom klassischen Solo-Action-Ansatz.

Offene Welt mit variabler Landschaft

Laut den Gerüchten wird die Welt des Spiels abwechslungsreich: von Wüsten über dichte Dschungel bis hin zu eisigen Gebirgen. Ein Motorrad soll zur Erkundung zur Verfügung stehen; ob weitere Fahrzeuge folgen, ist unklar. Der Leak deutet zudem an, dass Lara wieder agil und akrobatisch unterwegs sein wird, was klassische Tomb Raider-Elemente wie Klettern und Springen aufgreift.

Die Story dreht sich angeblich um die Jagd nach mächtigen Artefakten, die historische und mystische Elemente verbinden. Wie viel davon sich tatsächlich im finalen Spiel wiederfindet, bleibt abzuwarten. In der Summe sind das alles Details, die einfach für ein Tomb Raider-Spiel stehen und wenig überraschend kämen.

Entwicklungsstand und mögliche Enthüllung

Es gibt zudem Anzeichen, dass das Spiel in den finalen Entwicklungsphasen steckt. Ein offizieller Reveal bei den Game Awards am 11. Dezember ist möglich, aber nicht bestätigt. Interessant ist das Timing: Am gleichen Tag startet die zweite Staffel von The Legend of Lara Croft auf Netflix, die die Timeline für den neuen Titel vereinheitlichen soll.

Crystal Dynamics hat zuletzt Personal abgebaut, während Amazon weiter an der Produktion beteiligt ist. Auch wenn dies kritisch klingt, könnte es bedeuten, dass das Team die Entwicklung strafft und auf ein fokussiertes AAA-Erlebnis hinarbeitet.

Die aktuellen Leak zeichnen ein Bild von einem Tomb Raider, das Lara stärker als Charakter in den Vordergrund rückt und das klassische Abenteuer-Gameplay um taktische Tiefe ergänzt. Ob das Teamplay und die offene Welt wirklich so umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Mehr Abwechslung, größere strategische Optionen und eine erfahrene Lara könnten die Reihe aber auf ein neues Level heben.