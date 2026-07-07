Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Das T-Rex-Duell wird zur durchgestylten Action

„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ verwandelt das ikonische T-Rex-Duell in Peru in eine durchgestylte Action-Inszenierung. Das klassische Boss-Kampf-Konzept fliegt komplett raus, wie im neuesten Behind-the-Scenes-Log enthüllt wird.

Crystal Dynamics und Flying Wild Hog krempeln das Verhalten der Tierwelt für das Remake massiv um. Wer stehen bleibt, stirbt. Die Entwickler verzichten demnach auf alte Komfortzonen und machen Jagd auf die Nostalgie.

Wölfe etwa dienen im ersten Level zwar weiterhin als Lernkurve, agieren im weiteren Spielverlauf aber mit fieser Rudel-KI. Wenn du nur zwei Raubtiere im Sichtfeld hast, belauern dich die restlichen drei bereits von hinten. Ein einzelnes Tier ist keine Gefahr. Ein ganzes Rudel überrennt dich. Fledermäuse greifen als unberechenbarer Schwarm an, während Bären extrem viel Platz fordern und dich sogar von Kletterkanten reißen können. Oben zu warten, hilft also nicht. Der Bär springt hinterher.

Die Evolution der Dinos

Die Raptoren hingegen kommen im auffälligen Coral-Snake-Design daher: Signalfarben bedeuten Lebensgefahr. Richtig eklig wird es, wenn nur noch ein Raptor übrig ist. Das letzte Tier verfällt in einen Berserker-Modus und attackiert deutlich aggressiver.

Der T-Rex erweitert das Gameplay von 1996 und „Tomb Raider Anniversary“. Kein stumpfes Ballern im Kreis mehr. Die Entwickler inszenieren das Urzeitmonster als gigantische Achterbahnfahrt aus Fluchtsequenzen, zerstörten Türen und Skript-Momenten. Das Peru-Level holt Lara direkt zu Beginn aus ihrer Komfortzone. Danach läuft absolut nichts mehr nach Plan.

Das Gezeigte sieht nach echtem Terror aus, nicht nach gemütlicher Nostalgie-Reise. Die Entwickler haben die alte Boss-Mechanik geopfert, um kinoreife Panik zu erzeugen. Ob das geskriptete T-Rex-Event auf Dauer so viel Spaß macht wie das freie Bekämpfen von damals, muss sich am Pad zeigen. Die Aggro-KI der Raptoren klingt dagegen nach einer verdammt starken spielerischen Aufwertung.

Was haltet ihr von der Verwandlung des T-Rex-Kampfes in eine cineastische Flucht-Sequenz – wollt ihr lieber frei ballern oder steht ihr auf die neue Inszenierung?