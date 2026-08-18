Tomb Raider: Legacy of Atlantis ersetzt alte Stealth-Mechaniken durch Zeitlupen-Fokus und Crafting-Buffs

Crystal Dynamics und Flying Wild Hog setzen in „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ auf eine Mischung aus Akrobatik, modernisierten Zwillingspistolen und RPG-Systemen. Die Veröffentlichung ist für den 12. Februar 2027 auf PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 angesetzt.

Zeilupen-Fokus statt Deckungsshooter

Das neue Kampfsystem beruht zentral auf der sogenannten Fokus-Anzeige. Jede Aktion – ob erlittener Schaden, ausgeteilte Treffer oder getimte Ausweichmanöver – füllt diese Leiste im Gefecht auf. Sobald das Segment gefüllt ist, lässt sich die Zeit verlangsamen. Die Entwickler nutzen diese Mechanik gezielt, um die akrobatischen Sprünge der 1996er-Lara auf moderne Controller zu übertragen.

Das Arsenal umfasst exakt vier Waffentypen, die auf feste Distanzen ausgelegt sind. Schrotflinten decken den Nahbereich bis zehn Meter ab, Maschinenpistolen reichen bis 15 Meter und Sturmgewehre bedienen Distanzen bis 25 Meter. Als vierte Option fungieren die ikonischen Zwillingspistolen. Sie besitzen unbegrenzte Relevanz: Spieler können das gesamte Spiel ausschließlich mit diesen Standardwaffen absolvieren, was den Schwierigkeitsgrad jedoch spürbar erhöht.

Gegner-Muster und Survival-Buffs

Gefechte verzichten laut den Entwicklern auf Zufallselemente. Sämtliche Gegner kündigen ihre Angriffe durch klare Bewegungsmuster an, die durch Beobachtung erlernt und gekreuzt werden müssen. Fair geht vor Überraschung. Das Balancing zwingt den Spieler dazu, Angriffsfenster präzise zu lesen, anstatt stumpf Hitpoints abzubauen.

Ergänzt wird die Progression durch Crafting und Fertigkeitenbäume. In den Arealen gesammelte Kräuter und Ressourcen verarbeiten Spieler zu Heilmitteln oder Buff-Speisen, die temporäre Boni wie Schadensreduzierung und erhöhten Output gewähren. Die Trennung zwischen reinem Action-Titel und leichten Survival-Elementen bleibt damit bestehen.

Die Rückkehr zur Akrobatik über eine Fokus-Mechanik zeigt, dass Crystal Dynamics den trägen Deckungsshooter-Ansatz verabschiedet. Vier Waffen wirken auf dem Papier spartanisch, verlangen aber klares Distanzmanagement statt mindless Loot-Grind. Wenn die Steuerung der Akrobatik auf dem Controller sauber greift, liefert das System die nötige Tiefe. Die Option, das Spiel nur mit Zwillingspistolen zu beenden, ist ein klares Zugeständnis an Veteranen. Kein Schnickschnack, harte Mechaniken.