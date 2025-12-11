Tomb Raider: Legacy of Atlantis geleakt – Remake vor The Game Awards 2025 bestätigt?

Eigentlich war es nur ein Gerücht, doch wenn inzwischen selbst IGN darüber berichtet, hat es etwas Gewicht. Vor The Game Awards 2025, die heute Abend stattfinden, ist ein Leak zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis aufgetaucht.

Das geleakte Cover-Artwork und erste Screenshots aus einem neuen Trailer deuten auf ein vollständiges Remake des ersten Spiels der Reihe hin, und die Community diskutiert bereits hitzig, wie Lara Crofts nächstes Abenteuer aussehen könnte.

Lara Croft zwischen Klassik und Reboot

Die gezeigte Lara Croft kombiniert Elemente ihres klassischen Designs mit Anleihen aus der Reboot-Trilogie, die ihre Ursprünge beleuchtete. Offenbar soll dieser neue Ansatz das erste Abenteuer der Serie zeitlich nach der Reboot-Trilogie einordnen, genau wie es Fans schon länger vermutet hatten.

Interessant ist, dass die Pose auf dem geleakten Cover exakt mit der offiziellen Vorschau von The Game Awards übereinstimmt: Lara steht auf einem Felsen, die Arme ausgebreitet, die ikonischen Dual-Pistolen erhoben. Das offizielle Social-Media-Teaserbild versprach „einen Blick in die Zukunft einer der ikonischsten Spieleserien“, getaggt auf dem offiziellen Tomb Raider-Account. Ob ein Remake allein den Umfang des kommenden Abends abdeckt, bleibt allerdings fraglich. Der bekannte Insider Shinobi602 deutete auf ResetEra an, dass mehrere Projekte gezeigt werden sollen und Fans nicht enttäuscht werden dürften.

More screenshots of the new Tomb Raider, it looks like a TR1 remake pic.twitter.com/BvmiNrMdAt — Tarada (Ash)Croft (@JesuisJanice) December 11, 2025

Crystal Dynamics arbeitet seit mehreren Jahren am nächsten Kapitel der Franchise. Erste Ankündigungen für ein komplett neues Tomb Raider gab es bereits 2022, doch konkrete Details fehlen bislang, abgesehen von einem erneuten Look für Lara Croft, der im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Parallel war die Entwicklungsarbeit für Crystal Dynamics turbulent: Drei Wellen von Entlassungen in diesem Jahr, darunter 30 Mitarbeiter im letzten Monat, weitere nach der Xbox-Absage von Perfect Dark im August, 17 zu Jahresbeginn und zehn weitere bereits 2023.

Crystal Dynamics, Live-Action-Serie und die Zukunft der Franchise

Zugleich ist eine Live-Action-Serie bei Amazon geplant, produziert in Zusammenarbeit mit Story Kitchen, mit Sophie Turner aus Game of Thrones als Lara Croft. Laut Story Kitchen soll die Serie das Franchise „auf einer großen Skala neu erfinden“ und eine „vernetzte Erzählwelt zwischen Live-Action und Videospielen“ schaffen. Wie genau Spiele und Serie zusammenfinden sollen, bleibt noch unklar, heute Abend könnten wir erste Antworten erhalten.

Ob das geleakte Remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis tatsächlich alle Erwartungen erfüllt, wird sich zeigen. Lara Croft bleibt auch nach mehr als zwei Jahrzehnten eine Ikone, deren nächste Schritte Fans weltweit gespannt verfolgen werden.