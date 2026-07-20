Tomb Raider: Legacy of Atlantis koppelt Movement an Physik statt Automatisierung

Crystal Dynamics und Flying Wild Hog bringen am 12. Februar 2027 mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis die klassische, rasterbasierte Akrobatik-Steuerung der 90er-Jahre auf PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 zurück.

Die vierte Episode der Entwickler-Dokumentation bestätigt den Verzicht auf das automatisierte Klettersystem der Reboot-Trilogie zugunsten direkter Controllereingaben.

Präzise Joysticks statt automatisierter Kletterskripte

Das Kern-Gameplay verzichtet auf den modernen Industriestandard, bei dem Figuren magnetisch an Kanten haften. Jeder Sprung erfordert die exakte manuelle Ausrichtung über die analogen Joysticks. Lara Crofts Movement-Repertoire umfasst wieder Schwalbensprünge, Handstände an Felsvorsprüngen sowie seitliche Radschläge zur Ausweichbewegung.

Die Entwickler reaktivieren klassische Navigationselemente wie Querstangen, vertikale Masten und den Greifhaken. Die Animationen bestimmen dabei die Physik. Die Weite eines Sprungs hängt von der Dynamik und dem Timing des Absprungs ab, nicht von einer unsichtbaren Hilfsfunktion. Wer die Distanz falsch einschätzt, stürzt ab. Das Prinzip erzwingt permanente Spielerinteraktion, was Konzentratio erfordert.

Organische Navigation ersetzt farbige Kletter-Marker

Das Leveldesign verzichtet im Hauptpfad auf künstliche visuelle Hilfen wie weiße Kantenbemalungen oder leuchtende HUD-Elemente. Die Führung erfolgt subtil durch die Spielwelt. Geometrische Anordnungen, spezifische Farbpaletten und die Tierwelt weisen den Weg.

Flüchtende Vögel oder Fische in Gewässern signalisieren begehbare Routen. Zudem reagiert die Spielfigur physisch auf die Umgebung. Stoppt die Bewegung für eine halbe Sekunde, dreht Lara Croft den Kopf automatisch zum nächsten logischen Interaktionspunkt oder Geheimnis. Das Interface bleibt sauber.

Der Wechsel von der cinematic Sandbox zurück zum mechanischen Plattform-Gameplay ist riskant, aber notwendig. Moderne Action-Adventures haben das Genre durch die ständige Automatisierung der Bewegung entwertet. „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ verlangt vom Spieler wieder mechanischen Skill am Controller. Das erfordert Umgewöhnung. Für Core-Gamer und Fans der Originalteile bedeutet diese Kehrtwende jedoch den seit Jahren überfälligen Fokus auf echtes Gameplay.