Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Neue Gameplay-Details von der gamescom

Neue Gameplay-Szenen von der Gamescom 2026 zeigen das Remake zu „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ in Aktion und verdeutlichen sofort, wie gründlich Crystal Dynamics zusammen mit Entwickler-Fans aus der Community an der Runderneuerung schraubt.

Neben einer komplett aufgebohrten Optik wurden Rätsel, Movement und grundlegende Mechaniken tiefgreifend modernisiert.

Rätsel mit Sinn und Logik

Die Entwickler streichen sinnlose Videospiel-Logik konsequent aus den antiken Tempeln. Zahnrad-Mechaniken oder Schalter stehen im Remake nicht mehr rein zufällig in der Gegend herum, da jede Konstruktion für die alte Inka-Kultur in Peru eine konkrete Funktion besaß. Die Spielwelt wirkt dadurch wie ein verlassener, isolierter Ort und nicht wie ein abgesteckter Freizeitpark für Archäologen.

Wer in die Ruinen eintaucht, erlebt eine gelungene Mischung aus vertrautem Tomb-Raider-Gefühl und durchdachtem Worldbuilding. Ein optionaler Scanner liefert euch tiefere Hintergründe zur Kultur und spuckt bei Bedarf auch Tipps für Rätsel aus.

Wer den modernen Schnickschnack ignoriert, schaltet das Interface einfach ab. Zwei Pistolen, keine Lebensbalken – das alte Feeling bleibt greifbar.

Movement und Überlebenskampf

Lara bewegt sich extrem dynamisch durch die Kulissen. Sie sprintet, klettert und springt mit einer Leichtigkeit, die sofort an die besten Zeiten der Klassiker erinnert. Ein neuer Greifhaken erweitert ihr Repertoire bei den Kletterpassagen spürbar. Medipacks liegen im Gegenzug nicht mehr in tausend Jahre alten Grabkammern herum, weil das schlicht die Immersion bricht. Eben nicht.

Ein flexibles Crafting-System ersetzt die alten Fundstücke. Lara sammelt Ressourcen direkt in den Arealen, um ihre Heilmittel sowie kurzzeitige Buffs selbst herzustellen. Hardcore-Spieler können diesen Mechaniken auf Wunsch komplett ausweichen, denn die Wahl liegt ganz bei euch.

Flotter Tanz gegen den T-Rex

Auch die Kämpfe laufen deutlich taktischer ab. Gegner rennen nicht mehr blind in euer Mündungsfeuer, während Velociraptoren gezielt ausweichen, Lara flankieren und euch zu ständiger Bewegung zwingen. Ein verändertes Treffer-Feedback hilft beim gezielten Ausschalten der Saurier. Füllt sich eine Leiste im Kampf, aktiviert ihr eine Slow-Motion-Mechanik für präzise Schüsse mitten in der Akrobatik.

Der legendäre T-Rex-Auftritt bleibt das Herzstück der gezeigten Passage. Das Monster besitzt grüne Schuppen mit gelben Akzenten und moderne Feder-Elemente. Der Kampf wirkt wie ein choreografierter Tanz. Lara weicht mächtigen Bissen aus, nutzt die Umgebung und kontert im richtigen Moment.

Das Material zeigt eindrucksvoll, wie ein gelungenes Remake heute auszusehen hat. Die Entwickler respektieren das Original von 1996, streichen aber veraltete Design-Macken konsequent heraus. Das Gameplay wirkt frisch, ohne die Identität der Reihe zu verraten. Hier entsteht ein echtes Brett für Fans und Neueinsteiger.

Was haltet ihr davon, dass Rätsel-Hinweise und Crafting rein optional sind – greift ihr zum klassischen Setup oder nutzt ihr die neuen Tools?