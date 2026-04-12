Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Neue Stealth- & Hook-Details

Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschiebt sich laut Trailer-Leak auf den 12. Februar 2027. Alle Details zu neuen Stealth-Mechaniken und dem Peru-Remake.

Tomb Raider Legacy Of Atlantis
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Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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Einem aktuellen Leak zufolge verzögert sich der Release von „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ auf den 12. Februar 2027. Informationen aus einem noch unveröffentlichten Trailer deuten auf Verzögerungen im Entwicklungsprozess bei Crystal Dynamics hin, offenbaren gleichzeitig aber auch neue Details und diverse unfertige Assets.

Inhalt

Zwischen Nostalgie und neuen Mechaniken

Die Leaks beschreiben konkrete Szenen aus dem besagten Videomaterial, die den aktuellen Stand der Entwicklung widerspiegeln. Der Trailer beginnt demnach mit der bekannten Begegnung zwischen Lara Croft, Larson und Jacqueline Natla in Kalkutta. Auffällig ist hierbei die Erwähnung unfertiger Animationen, was die Theorie stützt, dass es sich um einen internen „Work-in-Progress“-Clip handelt.

Weitere gezeigte Inhalte umfassen:

  • Peru-Abschnitt: Lara kämpft in einem militärischen Schneeanzug gegen Wölfe. Das Outfit soll dabei stark an das Design der kommenden Amazon-Prime-Serie mit Sophie Turner angelehnt sein.
  • Das verlorene Tal: Die ikonischen Kämpfe gegen Velociraptoren sollen in einer deutlich vergrößerten, weitläufigen Spielwelt stattfinden.
  • Ägypten: Szenen zeigen die komplexen Umgebungen und Laras zurückkehrende Akrobatik-Fähigkeiten.

Stealth und die „Society of Raiders“

Interessant für Fans der Originalvorlage von 1996: Das Remake scheint deutlich massiver in die Spielmechanik einzugreifen als bisher angenommen. Der Leak spricht von menschlichen Gegnern, die im Original in diesen Abschnitten nicht existierten. Hier soll ein verbessertes Stealth-System zum Einsatz kommen, das an „Shadow of the Tomb Raider“ erinnert.

Berichtet wird zudem über die „Society of Raiders“ – eine Gruppierung, die das neue, vereinheitlichte Tomb-Raider-Universum festigen könnte. In Sachen Combat wird das „Dual-Wielding“ beibehalten, während der Greifhaken aus der Tomb Raider-Legend-Ära nun die Funktion der Kletteräxte aus der Reboot-Trilogie übernimmt.

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Obwohl Crystal Dynamics den neuen Termin offiziell noch nicht bestätigt hat, passt eine Verschiebung ins Bild. Das Jahr 2026 markiert zwar das 30-jährige Jubiläum der Serie, doch Berichte über Entlassungen beim Entwickler und die parallele Arbeit an Tomb Raider: Catalyst (ebenfalls für 2027 geplant) lassen einen Release im Frühjahr 2027 plausibel erscheinen. Das Datum, der 12. Februar, ist zudem kein Zufall: Es ist der offizielle Geburtstag von Lara Croft – ein klassisches Marketing-Datum für die Franchise.

Remaster der LAU-Trilogie zum Jubiläum?

Parallel zu den Verschiebungsgerüchten um „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ verdichten sich die Hinweise auf ein weiteres Projekt: Aspyr soll pünktlich zum 30. Jubiläum der Marke an einem Remaster der LAU-Trilogie (Legend, Anniversary, Underworld) arbeiten.

Die Quelle „Society of Raiders“, die bereits zuvor mit Leaks ins Schwarze traf, stützt diese Annahme. Zusätzliches Futter erhält die Theorie durch offizielle Social-Media-Aktivitäten: Der offizielle Tomb-Raider-Account hob zuletzt auffällig das 20-jährige Jubiläum von Legend sowie Details zu Underworld hervor. Für Spieler würde das bedeuten, dass die Lücke bis zum nächsten großen Release 2027 mit technisch aufgefrischten Versionen der Action-Adventure-Klassiker aus der Ära vor dem 2013er-Reboot gefüllt werden könnte.

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SOURCES:AlexsTombRaider
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