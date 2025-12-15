Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Schon jetzt einen kostenlosen DLC für Lara sichern

Kurz nach der Ankündigung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis sorgt ein kostenloser Bonus für Begeisterung. Wer das Spiel startet, ohne vorher aktiv zu werden, verpasst ein exklusives Outfit für Lara Croft. Das sogenannte Mediterranean Wetsuit gibt es nämlich nur, wenn Spieler ihr bestehendes Plattformkonto mit einer Amazon Games iD verknüpfen. Keine Verknüpfung, kein Anzug.

Das klingt nach einer kleinen kosmetischen Dreingabe, ist aber ein bewusst gesetzter Anreiz, der zeigt, wohin sich Account-Ökosysteme in der Branche entwickeln.

Was steckt hinter dem Mediterranean Wetsuit?

Das Mediterranean Wetsuit ist ein rein optisches Outfit für Lara Croft. Thematisch passt es zur Ausrichtung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Unterwasserpassagen, Erkundung und eine stärker auf Atmosphäre ausgelegte Präsentation. Spielerisch verändert der Anzug nichts. Keine Boni, keine Werte, keine versteckten Vorteile. Wer ihn trägt, sieht anders aus, mehr nicht.

Das ist wichtig, denn damit bleibt der Bonus fair. Niemand wird im Spiel benachteiligt, nur weil er auf das Outfit verzichtet. Es geht klar um Individualisierung, nicht um Progression.

Exklusives Wetsuit-Outfit nur mit Kontoverknüpfung

So funktioniert die Freischaltung

Der Weg zum Outfit ist technisch simpel, aber nicht optional. Spieler müssen ein Amazon Games iD-Konto anlegen und dieses mit ihrem bestehenden Account auf PC, PlayStation oder Xbox verbinden. Die Aktion ist plattformübergreifend gedacht und gilt für alle genannten Systeme.

Nach erfolgreicher Verknüpfung wird das Outfit automatisch zum Release von Tomb Raider: Legacy of Atlantis freigeschaltet. Codes, Shops oder zusätzliche Käufe spielen keine Rolle. Wer alles korrekt eingerichtet hat, findet das Outfit direkt im Spiel.

Wie lange die Aktion läuft, ist aktuell offen. Eine nachträgliche Freischaltung ohne Kontoverknüpfung wurde bislang nicht bestätigt.

Als kosmetischer Extra-Bonus ist das Mediterranean Wetsuit unproblematisch, ein klassisches Daten gegen Inhalte. Niemand verliert Inhalte, die spielerisch relevant wären. Gleichzeitig ist es ein weiteres Beispiel dafür, wie stark Publisher auf Account-Bindung setzen. Heute ein Outfit, morgen vielleicht mehr.

Wer Tomb Raider: Legacy of Atlantis ohnehin spielen will, kann die Verknüpfung mitnehmen. Wer keine Lust auf zusätzliche Konten hat, verpasst nichts Essenzielles, aber eben etwas Exklusives. Die Entscheidung bleibt beim Spieler.