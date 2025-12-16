Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Warum das Reimagining mehr ist als ein Remake

Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben weitere Details zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis enthüllt. Das Reimagining des ersten Abenteuers von Lara Croft erscheint 2026 und soll das 30-jährige Jubiläum der Franchise feiern. Warum dieses Spiel mehr als nur ein grafisches Update ist, wurde jetzt in einer DevSession erklärt.

Ein Reimagining, kein Remake

Eines der spannendsten Details aus dem jüngsten Q&A der Entwickler ist die Unterscheidung zwischen Remake und Reimagining. Scot Amos, Studioleiter bei Crystal Dynamics, erklärt: „Wir bauen das gesamte Spiel von Grund auf in Unreal Engine 5 neu. Wir haben die kritischen Elemente des Originals genommen und gefragt: ‚Wie können wir das heute für moderne Spieler umsetzen?‘“

Ein Paradebeispiel ist der ikonische Kampf gegen den T-Rex aus dem 1996er Spiel. Während das Original noch stark von statischen Hintergründen geprägt war, wird dieser Moment in Tomb Raider: Legacy of Atlantis nun vollständig in 3D und als epische Action-Sequenz neu inszeniert. Amos betont, dass sowohl neue Spieler als auch langjährige Fans diesen Klassiker nun „zum ersten Mal erleben“ können, ein klares Zeichen dafür, dass das Spiel mehr als ein reines Grafik-Upgrade ist.

Lara Croft in neuen Händen

Alix Wilton Regan wird die neue Stimme und Motion-Capture-Künstlerin für Lara Croft. Amos beschreibt sie als „tremendous“ und betont, dass sie bereits als Fan des Charakters ein tiefes Verständnis für Laras Persönlichkeit mitbringt. Game Director Will Kerslake ergänzt, dass Regan von Anfang an das Konzept des Reimagining verstanden habe und mit Begeisterung umgesetzt habe.

Diese Entscheidung ist zentral, da sie die emotionale Tiefe des Spiels unterstreicht und Lara Croft zugleich modernen Erwartungen an Charakterdarstellung und Performance gerecht werden lässt.

Modernste Technik für detailreiche Welten

Tomb Raider: Legacy of Atlantis wird auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen und nutzt die Unreal Engine 5. Die Entwickler betonen, dass die Engine nicht nur die grafische Umsetzung ermöglicht, sondern auch die Produktion flexibler macht. Durch die standardisierte Technologie kann das Team weltweit Unterstützung holen, ohne auf proprietäre Systeme angewiesen zu sein.

Kerslake erklärt, dass die Engine detaillierte Umgebungen – von antiken Tempeln bis zu weitläufigen Landschaften – ermöglicht. Alles soll wie aus einem Guss wirken, einzigartig für Tomb Raider, aber gleichzeitig auf dem neuesten Stand moderner Action-Adventure-Titel.

Hinter dem Projekt stehen Crystal Dynamics und Flying Wild Hog, veröffentlicht wird es von Amazon Game Studios. Die Kombination aus langjähriger Erfahrung und frischem Input verspricht ein Spiel, das die Essenz des Originals bewahrt, aber gleichzeitig neue Standards setzt.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis ist kein Remake, sondern ein Reimagining, das Klassiker neu interpretiert, Lara Croft emotional greifbarer macht und moderne Technik voll ausreizt. 2026 dürfen Spieler die Geburt einer Legende erneut erleben, dieses Mal in Ultra-Realismus und moderner Action-Perspektive.

Erscheinen wird das Spiel 2026.