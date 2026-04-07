Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Warum die Verschiebung auf 2027 nicht nur ein Gerücht ist

Das Remake „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ wird den geplanten Release 2026 wohl verpassen. Auch wenn eine offizielle Bestätigung von Crystal Dynamics noch aussteht, sprechen die aktuelle Studiosituation und erste Verschiebungen in den Datenbanken von Amazon Games eine deutliche Sprache.

Was als loses Gerücht des Insiders RaidersSociety begann, entwickelt sich bei genauerem Hinsehen zu einer handfesten Prognose. Die Information, dass der Release auf Februar 2027 rutscht, ist kein isoliertes Phänomen, sondern fügt sich nahtlos in die aktuellen Beobachtungen rund um Crystal Dynamics und Publisher Amazon Games ein.

Der erste Satz der News ist unmissverständlich: Lara Crofts Rückkehr zu ihren Wurzeln wird höchstwahrscheinlich nicht im Jubiläumsjahr 2026 stattfinden.

Indizien, die für eine Verschiebung sprechen

Man muss kein Branchen-Insider sein, um die Warnsignale zu sehen. Während das zweite angekündigte Projekt, Tomb Raider: Catalyst, in offiziellen Headern weiterhin fest mit „2027“ beworben wird, wurde der konkrete „2026“-Hinweis bei Legacy of Atlantis auf einigen offiziellen Kanälen von Amazon Games bereits durch ein vages „Coming Soon“ ersetzt.

Die Layoff-Realität: Crystal Dynamics hat allein im März 2026 eine weitere Entlassungswelle durchlaufen – die vierte innerhalb eines Jahres. Es ist mathematisch kaum haltbar, dass ein AAA-Projekt auf Basis der Unreal Engine 5 ohne Zeitverlust weiterläuft, wenn das Team kontinuierlich schrumpft.

Crystal Dynamics hat allein im März 2026 eine weitere Entlassungswelle durchlaufen – die vierte innerhalb eines Jahres. Es ist mathematisch kaum haltbar, dass ein AAA-Projekt auf Basis der Unreal Engine 5 ohne Zeitverlust weiterläuft, wenn das Team kontinuierlich schrumpft. Der Insider-Trackrecord: Die Quelle RaidersSociety lag bereits bei der Ankündigung des Remakes während der Game Awards 2025 goldrichtig. Wenn solche Quellen nun spezifisch den Februar 2027 nennen, basiert das meist auf internen Meilenstein-Plänen, die angepasst wurden.

Die Quelle RaidersSociety lag bereits bei der Ankündigung des Remakes während der Game Awards 2025 goldrichtig. Wenn solche Quellen nun spezifisch den Februar 2027 nennen, basiert das meist auf internen Meilenstein-Plänen, die angepasst wurden. Das Release-Fenster: Der Herbst 2026 ist mit Schwergewichten wie GTA VI und Marvel’s Wolverine bereits jetzt extrem umkämpft. Ein Ausweichen in den ruhigeren Februar 2027 ergibt strategisch Sinn, um nicht unterzugehen.

Tomb Raider-Fans müssen wohl warten

Die größte Enttäuschung ist natürlich das verpasste 30. Jubiläum der Reihe. Ein Release im Oktober 2026 wäre genau 30 Jahre nach dem Original von 1996 gewesen. Sollte das Spiel jetzt erst im Februar erscheinen, verliert Amazon Games das wichtigste Marketing-Argument für das Remake. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass ein überhastetes Tomb Raider der Serie noch nie gutgetan hat. Der „Komplettumbau“ der Steuerung und die Integration von Alix Wilton Regan als neue Lara Croft erfordern Zeit.

Wir bewegen uns hier weg von „vielleicht“ hin zu einem „sehr wahrscheinlich“. Die Stille seitens Crystal Dynamics ist typisch für die Branche kurz vor einer offiziellen Verschiebungsmeldung. Wahrscheinlich wartet man das Summer Game Fest 2026 ab, um die Nachricht mit neuem Gameplay-Material zu verknüpfen und die Pille für die Fans so etwas verdaulicher zu machen.

Wäre es für euch verkraftbar, wenn das Remake das Jubiläum verpasst, dafür aber als technisch poliertes Meisterwerk im Februar 2027 erscheint?