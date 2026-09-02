Tomb Raider: Legacy of Atlantis zeigt Jacqueline Natla in Episode 7 der Dokureihe

Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben die siebte Episode ihrer Entwickler-Dokumentation zu „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ veröffentlicht.

Im Fokus steht die Rückkehr der ikonischen Antagonistin Jacqueline Natla, gesprochen und gespielt von Adrienne Wilkinson. Das Spiel erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.

Stille Wut statt lautem Geschrei

Adrienne Wilkinson bringt eine bedachte Note in die Rolle der Atlantikerin. Natla agiert im Spiel nicht als klischeehafter Bösewicht mit lautem Getöse. Ihre Aggression äußert sich in leisen Nuancen, kontrollierter Atmung und gezielten Blicken. Während Lara Croft im Kampf direkt und charismatisch auftritt, plant Natla jeden Schritt lange im Voraus. Sie verhandelt nicht.

Die Entwickler zeichnen Natla als direkte Gegenspielerin, die Croft auf emotionaler und taktischer Ebene fordert. Sie ist an Männer gewöhnt, die ihr bedingungslos gehorchen. Croft bildet die einzige Ausnahme, die Natla Stirn und Paroli bietet. Diese Unterschätzung wird der Geschäftsfrau zum Verhängnis. Das Team beschreibt Natla intern als eine Verwundete, deren vergangene Narben als täglicher Antrieb für ihre unnachgiebige Energie dienen.

Kalkül schlägt Muskelkraft

Der Ansatz, Natla nicht über plumpe Gewalt, sondern über ruhige Dominanz zu definieren, greift. Wer eine Bedrohung rein über Lautstärke aufbaut, scheitert am Ende meist an der Glaubwürdigkeit. Wilkinson verleiht der Figur genau die richtige Dosis Bedrohlichkeit, die einem hochkarätigen Remake gut zu Gesicht steht.

Macht euch eine leise, berechnende Schurkin wie Natla mehr Angst als ein Gegner, der sofort handgreiflich wird?