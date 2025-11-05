Tomb Raider Remastered Collector’s Edition enttäuscht mit Temu-Lara Croft-Figur

Für Fans von Lara Croft sollte die Tomb Raider Remastered Collector’s Edition ein echtes Highlight werden. Steelbooks der ersten drei Spiele, Repliken von Lara’s Pistolen, ein Soundtrack, Map-Book und diverse Sammelgegenstände, das volle Programm.

Besonders gespannt warteten viele auf die Figurinen, die die ursprünglichen Polygon-Laras aus den ersten drei Spielen darstellen sollten. Ein Jahr Wartezeit und fast 200 Dollar später steht nun fest: Retro-Nostalgie kann in physischer Form auch richtig schiefgehen.

Von „Polygon-Charm“ zu „Temu Lara“

Die Idee war vielversprechend. Die Figuren sollten an die kantige Grafik der Originalspiele erinnern. In der Praxis wirkt Lara allerdings eher wie eine schlecht gelungene Karikatur. Gesichter sind verzerrt, Gelenke wackelig und die Oberflächen wirken billig.

Fans haben sie liebevoll „Temu Lara Croft“ getauft, ein Spitzname, der mehr über die Wirkung sagt, als jede Marketing-Beschreibung. Wer dachte, er bekäme eine detailgetreue Miniatur, hält jetzt ein fragiles Sammlerstück in der Hand, das bei jeder Bewegung auseinanderfallen könnte.

Neben der fragwürdigen Optik kommt der Frust über den Preis. 199 Dollar für Figuren, die eher unfreiwillig komisch als nostalgisch wirken, sind schwer zu verdauen. Auch die lange Wartezeit verstärkt die Enttäuschung. Klar, Limited Run Games hat versucht, Retro-Feeling einzufangen, aber die Umsetzung wirkt unausgereift. Einige Sammler berichten sogar, dass die Figuren fast wie aus Pappmaché gefertigt wirken. Ein Geschenk für Fans? Eher eine Mahnung, dass digitale Vorschauen und Prototypen bei physischen Editionen Gold wert sind.

Die „Temu Lara Croft“-Figur: Nostalgie trifft auf unfreiwilligen Horror.

Was bleibt für die Fans?

Trotz allem gibt es Lichtblicke: Die Steelbooks, das Map-Book und der Soundtrack sind solide und lohnen den Blick in die Edition. Die Figur selbst wird wohl zum kuriosen Gesprächsthema in der Community avancieren. Vielleicht war genau das auch der unbewusste Plan: Sammler erhalten nicht nur ein Stück Videospielgeschichte, sondern auch eine Story, über die man noch Jahre lachen oder den Kopf schütteln kann.

Am Ende stellt sich die Frage: Lohnt sich die Tomb Raider Remastered Collector’s Edition noch für Fans der Serie, oder ist die seltsame Lara-Figur ein Dealbreaker? Das bleibt jedem selbst überlassen – Nostalgie hat eben manchmal einen seltsamen Preis.