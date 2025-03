Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 mit Doom Slayer und weiteren Stars

Der Soundtrack ist ebenfalls ein Fest für Nostalgiker und moderne Skater gleichermaßen. Neben neuen Tracks, die den Geist der heutigen Skate-Kultur einfangen, kehren auch Kult-Hits wie „Ace of Spades“ von Motörhead, „Amoeba“ von Adolescents, „Mass Appeal“ von Gang Starr und „96 Quite Bitter Beings“ von CKY zurück.

Am 11. Juli ist es soweit: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 feiert sein fulminantes Comeback! Das Spiel wurde am gestrigen Dienstag offiziell angekündigt , wird von Grund auf neu entwickelt und bringt die ikonischen Inhalte aus den 2000er Jahren zurück – gepaart mit brandneuen Features, neuen Skatern, krasseren Tricks und einem noch fetteren Soundtrack. Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt gibt es zudem komplett neue Parks zu erkunden.

