Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4: Überraschungs-Demo bringt Klassiker zurück – mit Doom Slayer an Bord

Während des Xbox Games Showcase hat Activision ohne große Vorwarnung eine Demo zu Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 veröffentlicht. Wer den Titel bereits vorbestellt hat, kann ab sofort loslegen – zumindest auf den meisten Plattformen. Zwei kultige Levels, Foundry und College, wurden dafür vollständig neu aufgelegt und geben einen ersten Einblick in das, was Fans am 11. Juli erwartet.

Die Demo steht für PS5, Xbox und PC bereit und ist ausschließlich für Vorbesteller verfügbar, genauer gesagt an Käufer der regulären oder Digital Deluxe Edition. Letztere bringt einige zusätzliche Inhalte mit sich, darunter einen prominenten Neuzugang: The Doom Slayer.

Skaten mit Dämonen: Die Deluxe-Boni im Überblick

Die Digital Deluxe Edition von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 setzt klar auf Fanservice. Neben The Doom Slayer ist auch The Revenant als spielbarer Skater dabei – beide kommen mit je zwei speziellen Moves. Die Ausstattung ist ebenfalls angepasst: Hoverboards im Doom-Stil, thematisch passende Ausrüstung und exklusive Outfits sollen vor allem im Create-a-Skater-Modus für Abwechslung sorgen.

Dazu kommt ein früherer Zugang zum Hauptspiel: Wer vorbestellt, darf drei Tage vor dem offiziellen Launch am 11. Juli loslegen. Auch ein Wireframe-Shader für Tony Hawk ist enthalten – ein visuelles Extra für Nostalgiker:innen mit Tech-Faible. Der Soundtrack erhält zusätzliche Tracks, bleibt aber ansonsten im bekannten Stil der Serie.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Vorbesteller-Vorteile:

Früher Zugang: Das vollständige Spiel 3 Tage früher spielen (vor dem Start am 11. Juli)

Das vollständige Spiel 3 Tage früher spielen (vor dem Start am 11. Juli) Doom Slayer Zugang: Als The Doom Slayer in der Demo spielen

Als The Doom Slayer in der Demo spielen Wireframe Tony Hawk Shader: Mit einem technischen Retro-Look in die Vergangenheit reisen

Die Digital Deluxe Edition enthält außerdem:

Spielbare Skater: Als The Doom Slayer und The Revenant skaten – jeder mit 2 geheimen Moves

Als The Doom Slayer und The Revenant skaten – jeder mit 2 geheimen Moves Exklusive Outfits: Zwei coole Looks für The Doom Slayer

Zwei coole Looks für The Doom Slayer Unmaykr Hoverboard: Ein wildes neues Deck, das zum Shredden gebaut ist

Ein wildes neues Deck, das zum Shredden gebaut ist Zusätzliche Soundtrack-Banger: Neue Tracks zur bereits vollgepackten Playlist hinzugefügt

Neue Tracks zur bereits vollgepackten Playlist hinzugefügt Exklusive Decks & Ausrüstung: Benutzerdefinierte Boards und thematische Gegenstände für The Doom Slayer, The Revenant und Create-a-Skater

Benutzerdefinierte Boards und thematische Gegenstände für The Doom Slayer, The Revenant und Create-a-Skater Thematische Create-a-Skater-Gegenstände: Personalisiert euren Rider mit exklusiver Ausrüstung

Die Neuauflage knüpft an den Erfolg der Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2-Remaster an – und bedient erneut gezielt die Nostalgie der Fans. Wer sich für die Deluxe Edition entscheidet, bekommt einige Zusatz-Inhalte, die vor allem auf Crossover-Charaktere setzen.

Was haltet ihr vom Überraschungs-Release – kluger Move oder Marketing-Trick? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.