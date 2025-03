Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 wird offenbar noch heute angekündigt

Schon seit Tagen verdichten sich die Hinweise darauf, dass nach den ersten beiden Teilen auch der dritte und vierte Ableger von Tony Hawk’s Pro Skater ein Remake bekommen. Erste Gerüchte hatte eine mysteriöse Ankündigung in Call of Duty Black Ops 6 geliefert. Der Shooter stammt ebenfalls von Activision. Jetzt ist ein Countdown gestartet, der eine Ankündigung noch heute äußerst wahrscheinlich macht.

Neue Infos um 19 Uhr

Auf der Webseite tonyhawkthegame.com läuft aktuell ein Countdown, der heute Abend um 19 Uhr deutscher Zeit endet. Alles deutet darauf hin, dass am Ende dieses Countdowns eine Ankündigung der beiden Remaster, vermutlich wieder zusammen in einem Paket, wartet. Der fünfte Teil der Serie von 2015 ist noch nicht alt genug und war qualitativ auch nicht auf dem Niveau der anderen Ableger, um ernsthaft in Betracht gezogen zu werden.

Die einzige halbwegs realistisch erscheinende Alternative wäre daher ein komplett neuer Serienteil. Hierzu gab es bisher zwar keinerlei Leaks, auszuschließen wäre ein solcher allerdings trotzdem nicht. Tony Hawk’s Pro Skater feiert in diesem Jahr das 25. Jubiläum, da käme ein neuer Ableger natürlich gerade richtig. Dennoch scheint ein weiteres Remake insgesamt wahrscheinlicher.

Das erste Remake erschien 2020 und kam sowohl bei den Fans als auch der Presse sehr gut an. Das Skateboard-Spiel sieht fantastisch aus, die Steuerung ist so griffig wie beim Original und die Levels wurden mit viel Liebe nachgebaut. Zudem gab es ein paar Bequemlichkeitsfunktionen, die die Spiele in die Moderne transportierten.

Schon damals wünschten sich Fans ein Remake der anderen Klassiker aus der Reihe, Entwickler Vicarious Visions wurde allerdings von Activision zu Blizzard weitergereicht und in Blizzard Albany umbenannt. In der Folge arbeitete das Studio vor allem an Diablo mit. Von wem die neuen Remakes, wenn sie denn tatsächlich kommen, gemacht werden, ist also noch unklar. Immerhin gibt es heute Abend endlich Aufklärung.

[Update] Einem aktuellen Leak zufolge erscheint Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 am 11. Juli 2025, auch als Collector’s Edition mit früherem Zugang, einem Wireframe Tony Hawk Shader und Zugang zur Foundry Demo.