Tormented Souls 2 – Demo jetzt auf PS5 und Xbox Series X|S spielbar

Der Oktober rückt näher, und mit ihm die Rückkehr eines modernen Horror-Geheimtipps: Tormented Souls 2. Wer nicht bis zum Release am 23. Oktober 2025 warten will, darf ab sofort selbst Hand anlegen. Die Entwickler Dual Effect haben eine spielbare Demo veröffentlicht, auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für PlayStation-Spieler gibt es zudem einen kleinen Bonus: Wer digital vorbestellt, erhält 10 % Rabatt bis zum Launch.

Was euch in der Demo erwartet

Die Testversion ist mit rund 60 bis 80 Minuten Spielzeit erstaunlich umfangreich. Der Einstieg führt Caroline Walker und ihre Schwester Anna in ein abgelegenes Kloster, das heute als Klinik genutzt wird. Anfangs wirkt die Begegnung mit Schwester Angelica noch harmlos, bis in der Nacht die Wahrheit ans Licht kommt. Die mysteriöse Oberin des Ordens, Mutter Lucia, verfolgt einen grausamen Plan, der die Familie Walker tiefer in den Abgrund zieht.

Spieler übernehmen die Kontrolle, als Caroline in der Krankenstation erwacht. Ab hier entfaltet die Demo ihr volles Potenzial: ein düsteres Setting, klassische Survival-Horror-Mechaniken und das Wiedersehen mit bekannten Hilfsmitteln wie Feuerzeug und Nagelpistole. Zwischen nervenaufreibenden Kämpfen finden sich knifflige Rätsel, die Fans von Genre-Veteranen wie Resident Evil oder Silent Hill schätzen dürften.

Warum das relevant ist

Mit der Demo macht Tormented Souls 2 klar, dass der erste Teil kein Zufallserfolg war. Die Mischung aus altmodischem Horror-Flair und moderner Inszenierung könnte gerade für Spieler spannend sein, die klassische Survival-Horror-Tugenden vermissen. Neben der digitalen Version ist auch eine physische PS5-Edition vorbestellbar.

Am Ende bleibt die Frage: Kann Tormented Souls 2 den hohen Erwartungen nach dem Überraschungserfolg des ersten Teils gerecht werden oder bleibt es bei einem Nischen-Hit für Hardcore-Horrorfans? Die Demo liefert zumindest ein vielversprechendes Vorspiel.