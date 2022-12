Tortuga – A Pirate’s Tale setzt im Januar die Segel

Auf der Suche nach einem echten Piratenabenteuer? Das ist mit Tortuga – A Pirate’s Tale möglich, dessen Release heute für Januar bestätigt wurde.

Die Welt da draußen ist groß, und bevor Spieler in See stechen, können sie jedem Schiff in Tortuga – A Pirate’s Tale eine individuelle Note geben. Der heutige Trailer zeigt, welche Anpassungen an den Schiffen vorgenommen werden können, um die anderen Seefahrer vor Neid erblassen zu lassen.

Dazu stehen 18 einzigartige Schiffstypen zur Auswahl, deren Ausstattung, einschließlich Flagge, Bewaffnung, Rumpf, Mast und Galionsfigur, individuell angepasst werden können. Ob verbesserte Kanonen, robusterer Rumpf oder eine komfortablere Kajüte – es gibt viele Möglichkeiten, die Mannschaft bei Laune zu halten und den Erfolg auf See zu garantieren.

In Tortuga – A Pirate’s Tale können die Spieler mit ihrem mächtigen Schiff in See stechen, um sich Gold und Ruhm zu sichern. Beim Aufeinandertreffen mit historischen Piratenkapitänen gilt es, mit Bedacht abzuwägen, wer Freund oder Feind ist. Es gilt sein taktisches Geschick einzusetzen, um in rundenbasierten Schlachten Handelskonvois und Siedlungen erfolgreich zu überfallen. Bei gewogenem Meer und mit gut gepanzertem Schiff ist es nur eine Frage der Zeit, bis die eigene Mannschaft mit klimpernden Taschen und frohem Gemüt ihren Landgang antritt. Mit genügend Gold und einer unbesiegbaren Armada unter Befehl könnten vielleicht sogar die Gerüchte über eine Meuterei verstummen.

Tortuga – A Pirate’s Tale wird seine Kanonen am 19. Januar 2023 abfeuern, wenn das Piraten- Strategiespiel für PS5, PS4, Xbox und PC erscheint.