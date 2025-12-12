Total War: Warhammer 40K – Creative Assembly führt erstmals in das düstere 41. Jahrtausend

SEGA und Creative Assembly haben Total War: WARHAMMER 40,000 angekündigt, auch für PS5 und Xbox, und damit das 25. Jubiläum der Reihe mit einem Paukenschlag beendet. Der Titel führt die Strategie-Serie erstmals in das Sci-Fi-Universum von Games Workshop, ein Schritt, den viele Fans zwar erhofft, aber kaum für realistisch gehalten haben.

Ein erster Trailer mit prominenter Unterstützung

Bei den Game Awards präsentierte Schauspieler und Warhammer-Superfan David Harbour den Debüttrailer und teasert zugleich einen noch geheimen Charakter an, den er im Spiel verkörpern wird. Das Video zeigt eine galaktische Front, die irgendwo zwischen Hoffnungslosigkeit und bombastischem Spektakel pendelt: Space Marines, Orks, Aeldari und das Astra Militarum kämpfen darum, ein auseinanderbrechendes Imperium in einer permanent brennenden Galaxis zusammenzuhalten.

Der neue Titel positioniert sich klar als langfristiges Vorhaben. Creative Assembly spricht von einer „weitläufigen galaktischen Sandbox“, die sich über die Zeit zu einem immer größeren Schlachtfeld entwickeln soll. Spieler führen Kampagnen über ganze Sternensysteme hinweg, verwalten Flotten, bauen ihre Kriegswirtschaft aus und entscheiden planetare Konflikte in Echtzeit. Orbitalbombardements und apokalyptische Waffen werden dabei nicht als Marketing-Floskel, sondern als reguläre Option beschrieben – die galaktische Diplomatie dürfte entsprechend pragmatisch ausfallen.

Vier Fraktionen und ein Customization-System

Vier Fraktionen stehen zum Start bereit: Space Marines für taktische Präzision, das Astra Militarum für massiven Stellungskrieg, Orks für ungefilterte Gewalt und die Aeldari für psionische Finesse. Jeder dieser Stile greift stark in Kampagnenlogik, Armeeaufstellung und Schlachtgestaltung ein.

Neu ist zudem ein umfassendes Armee-Customization-System, das eigene Namen, Farben, Embleme und Ausrüstungsvarianten erlaubt, ein Schritt, der sich fast schon überfällig anfühlt, wenn man die Kreativität der Warhammer-Community kennt.

Mit diesem Projekt zieht Creative Assembly eine klare Linie. Total War bleibt nicht nur Fantasy- und Historienfans vorbehalten, sondern öffnet sich aktiv neuen Welten. Nach dem Erfolg von Total War: Warhammer ist der Schritt ins Sci-Fi-Pendant konsequent, aber auch riskant, da größere Maßstäbe und eine härtere Fanbasis aufeinandertreffen. Games Workshop und CA kooperieren seit über 15 Jahren; die Ambitionen für dieses Projekt scheinen höher als je zuvor.

Weitere Details sollen im Rahmen einer längeren Marketingphase folgen. Angesichts der Größe des Warhammer-40,000-Kosmos dürfte das aktuelle Infopaket nur ein Auftakt sein. Fraktionen, Helden, Maschinen – das alles kann später noch eskalieren. Total War: WARHAMMER 40,000 ist damit nicht nur eine neue Ära für die Reihe, sondern potenziell einer der größten Lizenz-Titel, die Creative Assembly je angegangen ist.