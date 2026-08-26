Tote Laufwerke, gerettete Lizenzen: Wie der Konsolen-Disc das Material ausgeht

Hinter der Ankündigung des Disc-to-Digital-Features von Microsoft steht mehr als reine Nutzerfreundlichkeit. Zulieferer stellen die Produktion von optischen Laufwerken bereits spürbar ein.

Jez Corden von Windows Central legt offen, worüber Hardware-Hersteller schweigen: Die Zulieferkette für optische Konsolen-Laufwerke bricht zusammen. Ein Detail, das Microsoft schon vor Monaten erwähnt hat, wie schwer die Beschaffung geworden ist. Fertigungsstraßen werden weltweit auf profitable Komponenten umgestellt. Die Nachfrage nach Physisch-Lesegeräten reicht schlicht nicht mehr aus, um Massenfertigungen aufrechtzuerhalten.

Sony plant den kompletten Verzicht auf Discs ab 2028. Microsoft antizipiert diese Entwicklung notgedrungen. Wenn ab der nächsten Hardware-Generation keine bezahlbaren Laufwerke mehr verbaut werden können, brauchen Millionen physische Sammlungen einen digitalen Fluchtweg.

Disc-to-Digital als technische Notlösung

Das am 31. August 2026 für Insiders startende Programm verwandelt physische Xbox-One- und Series-X-Discs in echte Digitallizenzen im Microsoft-Konto. Der Prozess erfordert das einmalige Einlegen des Datenträgers in ein Bestandsgerät. Danach greifen Xbox Play Anywhere und Cloud Gaming ohne Disc im Laufwerk.

Der Schritt unterscheidet sich fundamental von bisherigen Lizenzmodellen. Die umgewandelte Lizenz bleibt fest im Konto verankert und ist unkompliziert nutzbar. Microsoft beseitigt damit die Abhängigkeit von verschleißanfälligen Laser-Einheiten und nicht mehr lieferbaren Bauteilen.

Der Verzicht auf das Laufwerk ist keine freiwillige Entscheidung aus Designgründen. Es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit der Bauteilehersteller. Microsoft liefert mit der Lizenz-Umwandlung eine pragmatische Schnittstelle, um physische Bibliotheken auf rein digitale Konsolen zu retten. Der physische Datenträger stirbt nicht am Konsumentenwunsch, sondern an den Produktionskosten seiner Lesegeräte.