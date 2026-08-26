Latest

Tote Laufwerke, gerettete Lizenzen: Wie der Konsolen-Disc das Material ausgeht

Niklas Profile 2026
By
Niklas Bender
Niklas Profile 2026
ByNiklas Bender
Niklas Bender steht bei PlayFront für klare Analysen und unabhängigen Journalismus. Sein Fokus: die Dekonstruktion von PR-Floskeln und die schonungslose Analyse einer oft bequemen Community. Er...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Zulieferer stoppen die Fertigung von Disc-Laufwerken. Microsofts Disc-to-Digital-System ist die direkte Antwort auf das Ende physischer Konsolen-Hardware.

Playstation Disc Protest

Hinter der Ankündigung des Disc-to-Digital-Features von Microsoft steht mehr als reine Nutzerfreundlichkeit. Zulieferer stellen die Produktion von optischen Laufwerken bereits spürbar ein.

Jez Corden von Windows Central legt offen, worüber Hardware-Hersteller schweigen: Die Zulieferkette für optische Konsolen-Laufwerke bricht zusammen. Ein Detail, das Microsoft schon vor Monaten erwähnt hat, wie schwer die Beschaffung geworden ist. Fertigungsstraßen werden weltweit auf profitable Komponenten umgestellt. Die Nachfrage nach Physisch-Lesegeräten reicht schlicht nicht mehr aus, um Massenfertigungen aufrechtzuerhalten.

Sony plant den kompletten Verzicht auf Discs ab 2028. Microsoft antizipiert diese Entwicklung notgedrungen. Wenn ab der nächsten Hardware-Generation keine bezahlbaren Laufwerke mehr verbaut werden können, brauchen Millionen physische Sammlungen einen digitalen Fluchtweg.

Disc-to-Digital als technische Notlösung

Das am 31. August 2026 für Insiders startende Programm verwandelt physische Xbox-One- und Series-X-Discs in echte Digitallizenzen im Microsoft-Konto. Der Prozess erfordert das einmalige Einlegen des Datenträgers in ein Bestandsgerät. Danach greifen Xbox Play Anywhere und Cloud Gaming ohne Disc im Laufwerk.

Der Schritt unterscheidet sich fundamental von bisherigen Lizenzmodellen. Die umgewandelte Lizenz bleibt fest im Konto verankert und ist unkompliziert nutzbar. Microsoft beseitigt damit die Abhängigkeit von verschleißanfälligen Laser-Einheiten und nicht mehr lieferbaren Bauteilen.

More Read

Ps6 Water Cooling
PS6 & Handheld: Sonys Wechsel vom Massenmarkt-Pricing zur Premium-Plattform
Xbox Project Saluki
Microsoft kündigt Disc-to-Digital für Xbox an, der Weg in eine Disc-lose Zukunft
Ps5 Pro 2
PS5 Pro „ausverkauft“ – Drastische Händler-Aufschläge verdeutlichen Krise vor GTA 6

Der Verzicht auf das Laufwerk ist keine freiwillige Entscheidung aus Designgründen. Es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit der Bauteilehersteller. Microsoft liefert mit der Lizenz-Umwandlung eine pragmatische Schnittstelle, um physische Bibliotheken auf rein digitale Konsolen zu retten. Der physische Datenträger stirbt nicht am Konsumentenwunsch, sondern an den Produktionskosten seiner Lesegeräte.

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

GTA 6 Preisverfall: Amazon senkt Vorbesteller-Preis der PS5-Boxversion auf 63 EUR

GTA 6 gibt es bei Amazon für die PS5 bereits für 63,20…

17 Kommentare

PlayStation Plus September 2026: Leaks enthüllen drei neue Titel

Laut Leaks bringt PlayStation Plus im September 2026 Sniper Elite: Resistance, Chained…

13 Kommentare

GTA 6-Leaks eskalieren: Hacker fordern absurde Lauch-Demo vor Rockstar Games Büros

Neue Leaks zu GTA 6: Die Hackergruppe Cyberleek monetarisiert Daten und fordert…

Keine Kommentare

You Might Also Like