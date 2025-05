Totenkopf trifft Trigger – DAVY x JONES ist der surrealste Ego-Shooter des Jahres

Was, wenn du stirbst – und deine Geschichte erst dann so richtig beginnt? In DAVY x JONES, dem neuesten Werk der BLACKTAIL-Macher Parasight, erhebt sich der berüchtigte Piratenkapitän Davy Jones ein zweites Mal – nur eben ohne Kopf. Der ist separat mit von der Partie und hat nicht nur eine große Klappe, sondern auch einiges an Rachefantasien im Schädel.

In diesem völlig abgedrehten Ego-Shooter steuert man einen kopflosen Körper, der mit Schwert, Pistole und Enterhaken bewaffnet durch „The Locker“ zieht – eine zersplitterte Piratenhölle, die aussieht wie die albtraumhafte Skizze eines Möchtegern-Gottes auf Seegang. Und der Clou: Dein sprechender Schädel ist dein Navigator, dein Kommentator und manchmal dein größter Kritiker.

Parasight nimmt sich die Legende von Davy Jones und reißt sie auseinander – wortwörtlich. Dabei entsteht ein Spiel, das nicht nur schräg und stilisiert ist, sondern auch voller mechanischer Wagnisse steckt.

Zwischen Wahnsinn, Kanonen und Kraken

DAVY x JONES ist kein typischer Piraten-Shooter. Statt realitätsnaher Seekämpfe bekommst du ein krudes Action-Kaleidoskop serviert, bei dem jedes Element lauter schreit als das andere. Die Kämpfe sind schnell, brutal und verspielt – mit einem Enterhaken schleuderst du dich durch die Luft, während du mit der Pistole verfluchte Seelen löcherst und gleichzeitig versuchst, deinen sprechenden Kopf ruhig zu halten. Klingt absurd? Ist es auch.

Zwischen Missionen kehrst du auf „Abby“ zurück – ein halb Schiff, halb Wal, ganz seltsam. Sie dient als Basis und Transportmittel durch diese höllisch-schöne Wolkenwelt. Wer mag, rekrutiert legendäre Offiziere, rüstet Kanonen auf und entfesselt maritime Rage-Skills. Jeder besiegte Feind hinterlässt dabei Essenz, die zu Beute wird – aber Achtung: Wer zu viel aufsammelt, entfesselt unter Umständen ein Monster, das selbst Cthulhu nervös machen würde.

Und dann wäre da noch Blackbeard – der Endgegner in diesem Toten-Theater. Er hat Davy alles genommen: seinen Schatz, sein Leben, seinen Kopf. Zeit für eine Revanche, die ihresgleichen sucht.

Der lockerste Höllentrip aller Zeiten?

Ein Veröffentlichungsdatum nennt Parasight noch nicht, aber DAVY x JONES wird ganz sicher kein gewöhnlicher Shooter. Es ist ein Piraten-Märchen auf Drogen – mutig, kreativ, grotesk und garantiert nichts für Genre-Puristen. Wer aber Lust auf ein Spiel hat, das mit jeder Faser „anders“ schreit, könnte hier einen echten Schatz heben.