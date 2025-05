Totgesammelte Schätze – Warum PS5 Collector’s Editions an Reiz verlieren

Früher war das Jagdfieber real: Wer eine Collector’s Edition für sein Lieblingsspiel ergattern wollte, musste zur Mitternacht wach bleiben, blitzschnell bestellen – und hoffen, dass der Server nicht streikt. Heute? Stehen „Death Stranding 2“ und „Ghost of Yōtei“ trotz pompöser Sondereditionen in den digitalen Regalen herum – ganz ohne Hype, ganz ohne „Sold Out“-Alarm. Was ist passiert?

Download statt Disc – Wenn Sammeln seinen Sinn verliert

Ein wesentlicher Grund: Die Disc fehlt. Immer mehr Collector’s Editions erscheinen nur noch mit einem digitalen Download-Code. In einer Ära, in der viele Sammler ihre Spiele physisch im Regal stehen haben wollen, ist das ein massiver Bruch mit der Tradition. Sony – und andere Publisher – setzen hier auf eine umstrittene Strategie. Das Spiel selbst gibt’s nur digital, während man für 200 Euro Plastikmasken, Artbooks und noch mehr digitalen Kram bekommt, die keine Disc mehr beherbergen.

Das Ergebnis ist sichtbar: Die Nachfrage schrumpft. Und das nicht, weil die Editionen schlechter wären – im Gegenteil, der Inhalt ist oft hochwertig. Aber der fehlende Datenträger ist und bleibt für viele ein Ausschlusskriterium. Warum 250 Euro für eine Ghost of Yotei Collector’s Edition zahlen, wenn man am Ende trotzdem die Lizenz digital kaufen und herunterladen muss?

Digital-Fans profitieren, Sammler bleiben auf der Strecke

Doch es gibt auch eine andere Seite dieser Medaille: Für rein digitale Käufer – die längst zur Mehrheit geworden sind – war es bisher frustrierend, eine Collector’s Edition nur mit Disc zu bekommen. Wer keine PS5 mit Laufwerk besitzt, musste entweder verzichten oder das Spiel doppelt kaufen. Die neue Praxis schließt erstmals auch diese Zielgruppe ein. Endlich können Sammler-Items erworben werden, ohne sich ein zweites Mal das Spiel physisch kaufen zu müssen – eine faire Lösung für digitale Nutzer.

Dennoch bleibt ein schaler Beigeschmack. Collector’s Editions waren immer das Herzstück für physische Sammler – ein Prestigeobjekt mit echtem Sammlerwert, das man gerne präsentiert hat, inkl. der Disc. Ein Download-Code wirkt dagegen unpersönlich, austauschbar, ja fast beliebig. Die emotionale Bindung fehlt. Daran ändert auch nichts eine Steelbook-Hülle, die Publisher aus unerklärlichen Gründen trotzdem beilegen – als ob das Fehlen der Disc irgendwie weniger schmerzt.

Es bleibt die Frage: Ist die Collector’s Edition der Zukunft nur noch Merchandise mit beigelegtem Link? Und wenn ja – welchen Sammler spricht das überhaupt noch an?

Was früher Kult war, wird heute zur kalkulierten Massenware. Vielleicht braucht es nicht nur schönere Figuren, sondern auch mutigere Entscheidungen – etwa die Wahl zwischen Disc oder Code. Denn wer wirklich sammelt, will nicht nur ein Display-Stück. Sondern ein Spiel, das man ins Regal stellen kann.