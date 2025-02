Tower Raid: Der neue Roguelite-Koop-Modus erobert Dying Light 2 dauerhaft

Und das ist erst der Anfang: Auch 2025 soll Dying Light 2 mit neuen Koop-Features, verbesserten Community-Maps, neuen Tower-Raid-Charakteren, frischen Waffen und technischen Upgrades versorgt werden. Außerdem erscheint in diesem Jahr die eigenständige Erweiterung The Beast .

Techland will Tower Raid stetig weiterentwickeln und setzt dabei auf das Feedback der Community via Social Media, Discord und Reddit. In wenigen Tagen startet sogar eine Umfrage, um gezielt Verbesserungsvorschläge zu sammeln.

