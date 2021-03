Traffic Jams – Die Schauplätze des abgedrehten VR-Titels

Vertigo Games und Little Chicken Game Company geben heute einen Ausblick auf die Schauplätze von Traffic James, das im Laufe des Jahres für PlayStation VR erscheint.

In der Welt von Traffic Jams sind sämtliche alle Ampeln ausgefallen, so dass es am Spieler liegt, den Verkehr unter Kontrolle zu halten. Stau und Chaos sind dabei vorprogrammiert. In der Rolles eines Verkehrskontrolleurs müsst ihr euch abgefahrenen Ereignissen sowie mit krassen Verkehrsrowdys auseinandersetzen.

Jede Stadt hält dazu spezielle Herausforderungen bereit, von freischaltbaren Events wie „Käse-Kegeln“ oder Frisbees auf ahnungslose Fußgänger werfen bis hin zu Naturkatastrophen mit spontan brennenden Gebäuden oder gelegentlichen Meteoriteneinschlägen – man kennt es. Für die Spieler ist es nun an der Zeit zum ultimativen Verkehrsmeister zu werden und das chaotische Geschehen auf den Straßen in ruhige Bahnen zu lenken.

Die Features von Traffic Jams

Karriere machen auf der Straße: Im Karrieremodus gilt es, in den ikonischsten und chaotischsten Städten der Welt, von New York bis Paris, zum Verkehrsmeister zu werden.

Intuitive Steuerung / abgrundtiefes Chaos: Mit echten Gesten in VR den Verkehr zu regeln ist einer der chaotischsten Jobs in der Geschichte der Menschheit!

Rasantes Action-Gameplay: Wann immer Spieler denken, den Job als Verkehrskontrolleur schon ganz durchschaut zu haben, heißt es: Falsch gedacht! Jede Stadt hält ihre eigenen unvorhergesehen Wendungen bereit, die von nervtötend bis hin zu regelrecht unverschämt reichen.

Party auf der Couch im (Couch-)Party-Modus: Bis zu vier Nicht-VR-Freunde können mit ihren Mobil-Geräten im Straßen-Chaos mitmischen.

Weltrangliste erklimmen: Mit großen Fähigkeiten bei der Verkehrskontrolle folgt eine hohe Platzierung in der weltweiten Rangliste.

Traffic James erscheint 2021 für PlayStation VR.